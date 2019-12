Audiobeweis: Der erste Podcast zur 3. Liga

Die 3. Liga erfreut sich immer größerer Beliebtheit und Aufmerksamkeit. Seit kurzem gibt es den ersten Podcast, der sich ausschließlich um die Profiliga zum Anfassen dreht: Audiobeweis von Sport1. Jeden Dienstag - so auch heute - gibt es eine neue Folge, die sich 30 bis 60 Minuten mit den kleinen und großen Geschichten aus der 3. Liga beschäftigt. Mal ernsthaft, mal mit einem Augenzwinkern, auf jeden Fall immer leidenschaftlich.

Die langjährigen Sportjournalisten Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobias Schäfer - alle drei im Alltag als Moderatoren und Kommentatoren für MagentaSport oder Sport1 im Einsatz - sowie Redakteur Yannick Bakic treffen sich dazu in der Kölner Kultkneipe "Gottes grüne Wiese". Aus erster Hand berichten sie von ihren Einsätzen an den traditionsreichen Schauplätzen wie dem Grünwalder in München, dem Eintracht-Stadion in Braunschweig, dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern oder dem Ostseestadion in Rostock. Auch Spieler, Trainer und andere Protagonisten sind im Audiobeweis immer wieder zugeschaltet.

Die ersten Audiobeweis-Ausgaben sind auf sport1-podcast.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple-Podcasts, Deezer und Podigee abrufbar. Reinhören lohnt sich, denn auch hier gilt: Die 3. Liga #zeigtsuns.

[jb]