Auch Testspiele gegen Luxemburg abgesagt

Auch die beiden Kurztestspiele der deutschen U 17-Nationalmannschaft gegen Luxemburg, die am Montag, 7. September, in Harsewinkel stattfinden sollten, sind in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgesagt worden. Am Freitagabend wurden bereits zwei Testspiele gegen die belgische U 17 abgesetzt, die für den Samstagvormittag terminiert waren. Grund für die Spielabsagen sind zwei positive Coronafälle bei der Mannschaft aus Belgien, die am Freitag bekannt wurden, nachdem sie am Donnerstag zwei Kurztestspiele (2:1, 3:2) gegen die deutsche U 17 verloren hatten.

Daraufhin nahm das Teammanagement des DFB umgehend Kontakt zum ansässigen Gesundheitsamt auf und stimmte das weitere Vorgehen ab, um die Gesundheit der beiden Mannschaften bestmöglich zu schützen. Die Spieler und der gesamte Funktionsstab der deutschen U 17-Nationalmannschaft wurden am Samstag infolgedessen negativ auf Corona getestet. Das belgische Team bekam bereits am Samstag die Freigabe, ihr Quartier zu verlassen und die Heimreise anzutreten.

Die deutschen U 17-Nationalspieler wurden am Samstagabend und im Laufe des Sonntagvormittags nach Hause gebracht und in die Obhut ihrer Eltern sowie der jeweiligen Gesundheitsämter übergeben, mit denen nun die kommenden Maßnahmen individuell abgesprochen werden.

