Auch Spiel in Duisburg abgesagt: Magdeburg weiter in Quarantäne

Die für kommenden Montag (ab 19 Uhr) geplante Partie des 17. Spieltages in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Magdeburg ist abgesagt worden. Nachdem bereits das Spiel der Magdeburger am vergangenen Mittwoch gegen den 1. FC Saarbrücken nicht stattfinden konnte, gab die spielleitende Stelle des DFB einem entsprechenden Antrag des 1. FC Magdeburg statt. Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Beide Klubs wurden über die Spielabsage vorab informiert.

Aufgrund einer Quarantäneanordnung des zuständigen Gesundheitsamtes ist für die Magdeburger aktuell weder ein geregelter Trainings- noch Spielbetrieb möglich. Im Rahmen der regelmäßigen Covid-19-Testungen, die das Hygienekonzept der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb des DFB und der DFL vorschreibt, war beim 1. FC Magdeburg im Vorlauf der Partie gegen Saarbrücken ein positiver Befund bei einem Spieler der Mannschaft aufgetreten. Das zuständige Gesundheitsamt hatte daraufhin für die Mannschaft eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Nachholtermine für die beiden abgesetzten Partien stehen noch nicht fest.