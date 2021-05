Auch 2021: DM der Werkstätten für behinderte Menschen abgesagt

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) und die DFB-Stiftung Sepp Herberger veranstalten alljährlich gemeinsam die Deutsche Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die diesjährige Veranstaltung wie schon im vergangenen Jahr abgesagt werden.

Die Vorstände der BAG WfbM und der DFB-Stiftung Sepp Herberger haben übereinstimmend beschlossen, die für den Zeitraum 6. bis 9. September 2021 in der Sportschule Wedau in Duisburg angesetzte Meisterschaft abzusagen. Die noch andauernde Corona-Pandemie lässt mit Blick auf die Gesundheit der Teilnehmenden keine andere Entscheidung zu.

"Wir haben uns die Entscheidung zur Absage nicht leicht gemacht", betont Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der 1977 errichteten DFB-Stiftung. "Menschen mit Behinderungen das aktive Fußballspielen zu ermöglichen, ist ein Schwerpunkt unseres Stiftungswirkens und die Pandemie hat deutlich gemacht, wie unverzichtbar der Sport für die Werkstattbeschäftigten ist. Gerade über den Fußballsport lernen Menschen mit Behinderungen soziale Kompetenzen und erfahren Gemeinschaft. Aber in diesen für uns alle so besonderen Zeiten ist die Absage der Meisterschaft die einzig verantwortbare Entscheidung", so Wrzesinski weiter.

An dem bundesweit größten Turnier für Werkstatt-Fußballerinnen und Fußballer mit geistigen oder psychischen Behinderungen sind sonst rund 340 Aktive aus den rund 700 bundesdeutschen Werkstätten für behinderte Menschen beteiligt.

Freie Mitmachangebote mit Hygienekonzept

Die Bedeutung des Fußballs für Menschen mit Behinderungen und den Schutz der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen betont auch Kathrin Völker, Geschäftsführerin der BAG WfbM: "Fußball bringt Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen. Wir wissen, dass viele Beschäftigte den Sport vermissen, denn auf und neben dem Spielfeld findet auch Teilhabe und Inklusion statt. Aber: Die Gesundheit und der Schutz der Menschen mit Behinderungen sowie aller anderen Besucherinnen und Besucher der Fußball-Meisterschaft haben oberste Priorität."

Auf Fußballangebote für Werkstattbeschäftigte soll dennoch in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Alternativ zur Deutschen Meisterschaft bieten die BAG WfbM und die DFB-Stiftung Sepp Herberger den DFB-Landesverbänden und den Landesarbeitsgemeinschaften Werkstätten für behinderte Menschen (LAG WfbM) finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung von alternativen Spielangeboten für Werkstatt-Teams an. So können unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte zum Beispiel regionale Fußballturniere oder freie Mitmachangebote organisiert werden, insofern es die Landesregelungen zulassen.

