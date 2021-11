Zum ersten Mal live und "on demand" in den USA: Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Ata football zeigt FLYERALARM Frauen-Bundesliga in den USA

Zum ersten Mal in der Geschichte der Frauenfußball-Bundesliga werden Spiele der deutschen Eliteklasse live und in voller Länge in den USA ausgestrahlt.

Die US-amerikanische Streaming-Plattform ata football sicherte sich über eine Sublizenz der Deutschen Telekom AG für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 die Rechte an der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Ausgewählte Partien werden live auf atafootball.com ausgestrahlt und sind dort nach Schlusspfiff ebenso wie die Highlights "on demand" abrufbar. Über eine Kooperation zwischen ata football und dem TV-Sender NBC werden die Spiele der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse darüber hinaus auch auf nbcsport.com übertragen.

Holger Blask: "Potentiale ausschöpfen"

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH: "Wir freuen uns sehr, die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga erstmalig auch dem nordamerikanischen Publikum zugänglich zu machen und damit die Bekanntheit und Sichtbarkeit unserer Liga, der Vereine und Spielerinnen in den USA zu stärken. Die Partnerschaft mit ata football ist ein Beleg dafür, dass uns die Vollproduktion aller Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit unserem Partner Telekom neue Möglichkeiten gerade auch für die internationale Vermarktung eröffnet. Diese Potentiale wollen wir ausschöpfen, um die Liga entscheidend weiterzuentwickeln."

Esmeralda Negron, Mitbegründerin und General Managerin von ata Football: "Mit ata football wollen wir erstklassigem Frauenfußball eine große Bühne geben. Daher freuen wir uns sehr, der wachsenden ata football-Community neben den Liga-Partien aus England, Frankreich, Spanien und Italien ab sofort auch die Top-Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga anzubieten."

Über ata football

ata football ist die Heimat des Elite-Frauenfußballs mit Live- und "on demand"-Spielen der besten Frauenligen der Welt, exklusiven Highlights, Premium-Content-Partnerschaften, Lehrvideos und virtuellen Events mit Elite-Spielerinnen. Die Mission von ata Football ist es, eine globale Community für den Frauenfußball zu schaffen. Durch Partnerschaften mit Premium-Rechteanbietern, Breiten- und Elitespielerinnen hat ata eine digitale Plattform und ein Marketingnetzwerk aufgebaut, um in den Frauenfußball zu investieren und ihn zu fördern.

[dfb]