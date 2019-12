Arrey-Mbi: "Ich glaube daran, dass wir Gruppenerster werden"

Die deutschen U 17-Junioren haben sich zum Auftakt der ersten EM-Qualifikationsrunde in Griechenland 5:0 gegen Kasachstan durchgesetzt. Am Samstag (ab 13 Uhr) geht es für das Team von Trainer Christian Wück gegen Aserbaidschan weiter. Im DFB.de-Interview spricht der 16 Jahre alte Verteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi mit Mitarbeiterin Anna Priester über das Turnier und die Stimmung vor Ort.

DFB.de: Herr Akwo Arrey-Mbi, wie ist es, wieder mit der U 17 zusammen zu sein?

Bright Akwo Arrey-Mbi: Es ist toll, wieder mit den U 17-Junioren unterwegs zu sein. Wir sind als Mannschaft noch näher zusammengerückt, und jeder freut sich, wenn wir zusammenspielen. Gegen Kasachstan hat die Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht. Anfangs war es etwas schwierig für uns, da wir nicht genau wussten, wie unser Gegner spielen wird und wir uns erst an den Platz gewöhnen mussten, die Bedingungen waren leider nicht so gut. Dann haben wir aber schnell ins Spiel gefunden und immerhin fünf Tore geschossen. Die Stimmung im Team ist nach dem Sieg top.

DFB.de: Können Sie uns einen Einblick in Ihren Alltag während der Qualifikationsrunde geben?

Arrey-Mbi: Wir starten den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück um acht Uhr, manchmal auch um halb neun. Nach einem Spieltag geht es dann für diejenigen, die in der Startelf waren, zur Regeneration, während die anderen Schulunterricht haben. Am Nachmittag wird gewechselt. Für Besprechungen kommen dann wieder alle zusammen, auch für das Abendessen. Wenn am nächsten Tag ein Spiel ansteht, bereiten wir uns noch taktisch vor und analysieren Spielszenen. In unserer Freizeit spielen wir gerne gemeinsam FIFA auf der Konsole.

DFB.de: Nun steht das nächste Spiel gegen Aserbaidschan an. Wie bereiten Sie sich darauf vor?

Arrey-Mbi: Wir dürfen Aserbaidschan nicht unterschätzen. Es ist immer gefährlich, wenn man zu gelassen an ein Spiel gegen eine unbekanntere Mannschaft rangeht. Die Einstellung des Teams muss stimmen. Alle Spieler müssen den Ansporn haben, ihr Bestes zu geben und auf Topniveau zu spielen, ob gegen einen starken oder schwächeren Gegner.

DFB.de: Trainer Wück hat angegeben, alle Spiele der ersten Qualifikationsrunde gewinnen zu wollen. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie das Ziel erreichen können?

Arrey-Mbi: Ja, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft. Wir haben nicht nur Topspieler, sondern auch einen starken Zusammenhalt. Der souveräne Sieg am Mittwoch hat uns zudem gestärkt, und wir gehen selbstbewusst in die nächsten beiden Partien. Wir gehen davon aus, dass wir Gruppenerster werden.

DFB.de: Wie können Sie dazu beitragen?

Arrey-Mbi: Ich bin schnell, zweikampfstark und kann mit meinen starken Pässen nach vorne das Spiel von hinten heraus vorantreiben.

DFB.de: Verspüren Sie Druck, Ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden?

Arrey-Mbi: Es besteht natürlich immer ein gewisser Druck, Leistung zu bringen. Aber wie bereits erwähnt, glaube ich an unsere Mannschaft und auch daran, dass wir Gruppenerster werden.

DFB.de: Mit drei Siegen in der ersten Qualifikationsrunde hätten Sie schon einen großen Schritt in Richtung U 17-Europameisterschaft 2020 gemacht. Wie schätzen Sie die Chancen der Mannschaft bei diesem Turnier ein?

Arrey-Mbi: Wenn wir unser Ziel, Gruppenerster zu werden, erreichen, gehen wir gestärkt und mit noch mehr Selbstvertrauen in die nächste Qualifikationsrunde. Dort müssen wir uns dann im März 2020 wiederum gegen drei starke Mannschaften durchsetzen. Dann erst sollten wir uns mit der EM befassen.

[ap]