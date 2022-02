Härtest vor der EURO: Die DFB-Frauen spielen in England gegen starke Konkurrenz

Arnold Clark Cup: Was Fans wissen müssen

Es ist der erste Härtetest für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Am Donnerstag (ab 15.30 Uhr MEZ, im Livestream auf sportschau.de) eröffnet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Spanien den hochkarätig besetzten Arnold Clark Cup. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier in England.

In welchem Zeitraum findet das Vorbereitungsturnier statt?

Das Turnier findet vom 17. bis zum 23. Februar 2022 in England statt. Eröffnet wird es am Donnerstag (ab 15.30 Uhr MEZ, im Livestream auf sportschau.de) im Riverside Stadium in Middlesbrough. Dabei trifft zunächst Deutschland auf Spanien, im Anschluss dann England auf Kanada (ab 20.30 Uhr MEZ).

Seit wann gibt es den Arnold Clark Cup?

Der Arnold Clark Cup wird im Februar 2022 zum ersten Mal überhaupt stattfinden. Im September 2021 gab Gastgeber England bekannt, auch künftig eine derartige Turnierform anbieten zu wollen. Dabei orientieren sich die Engländerinnen am SheBelieves Cup, der seit 2016 vom US-Verband organisiert und ausgetragen wird.

Wie hat sich Deutschland qualifiziert?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft musste sich für das Turnier nicht qualifizieren, da der Arnold Clark Cup ein Einladungsturnier ist. Vier der zehn besten Mannschaften der Welt werden dabei aufeinandertreffen. Jedes Team wird in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton ein Vorrundenspiel bestreiten. So haben die Fans in England landesweit die Möglichkeit, viele der besten Fußballerinnen der Welt zu sehen.

Welche Teams sind außerdem beim Turnier dabei?

Neben Gastgeber England trifft Deutschland auf den EM-Gruppengegner Spanien und auf Olympiasieger Kanada.

In welcher Turnierform wird der Arnold Clark Cup ausgetragen?

Gespielt wird in einem "Round-Robin-Format", bei dem alle Mannschaften einmal gegeneinander antreten. Gewinner ist diejenige Nation, die nach drei Spielen an der Tabellenspitze steht.

Wie und wo können die Spiele des DFB-Teams verfolgt werden?

Alle Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft können im Livestream verfolgt werden. Die Partie gegen Spanien am Donnerstag (ab 15.30 Uhr MEZ) ist auf sportschau.de zu sehen, wie auch das Match gegen Kanada am Sonntag (ab 21.15 Uhr MEZ). Das Spiel gegen England am Mittwoch, 23. Februar (ab 20.30 Uhr MEZ), wird im Livestream auf zdf.de übertragen.

Wer ist Arnold Clark?

Sir Arnold Clark ist der Gründer des gleichnamigen Automobilunternehmens und schrieb Geschichte, als er 1954 die Royal Air Force verließ und kurz darauf den ersten Arnold Clark Showroom in der Glasgower Park Road eröffnete. Rund 70 Jahre später ist das Unternehmen Großbritanniens größter unabhängiger, familiengeführter Autohändler.

Die Spieltage

1. Spieltag am Donnerstag, 17. Februar 2022

Deutschland gegen Spanien, 15.30 Uhr (MEZ), im Livestream auf sportschau.de

England gegen Kanada, 20.30 Uhr (MEZ)

Spielort: Riverside Stadium, Middlesbrough

2. Spieltag am Sonntag, 20. Februar 2022

England gegen Spanien, 16.15 Uhr (MEZ)

Kanada gegen Deutschland, 21.15 Uhr (MEZ), im Livestream auf sportschau.de

Spielort: Carrow Road Stadium, Norwich

3. Spieltag am Mittwoch, 23. Februar 2022

Spanien gegen Kanada, 15.30 Uhr (MEZ)

England gegen Deutschland, 20.30 Uhr (MEZ), im Livestream auf zdf.de

Spielort: Molineux Stadium, Wolverhampton

