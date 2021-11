Arnold, Baku und Volland nachnominiert

Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem Ausfall von fünf Nationalspielern durch einen positiven Corona-Test Ridle Baku und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg sowie Kevin Volland von der AS Monaco für die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. Verzichten muss Flick dagegen zudem auf Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck. Der Leverkusener Wirtz fällt wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger aus, der Freiburger Schlotterbeck wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel.

In der Volkswagen Arena trifft das DFB-Team am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) auf Liechtenstein, am Sonntag folgt das Auswärtsspiel in Jerewan gegen Armenien (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL). Flick hatte am Montag bereits den Leverkusener Verteidiger Jonathan Tah nachnominiert.