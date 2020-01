Arminia-Coach Drobe: "Feuer weiter schüren"

Die U 19 von Arminia Bielefeld hat in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga mit Marcel Drobe einen neuen Trainer bekommen. Der 31-Jährige, der bislang die U 16 der Ostwestfalen betreut hatte, ist seit 2012 im Verein und soll das Team zum Klassenverbleib führen. Im DFB.de-Interview spricht Marcel Drobe mit Mitarbeiter Peter Haidinger über die sportliche Ausrichtung.

DFB.de: Innerhalb kürzester Zeit sind Sie bei Arminia vom U 16- zum U 19-Trainer aufgestiegen. Haben Sie geglaubt, dass es für Sie so schnell nach oben geht, Herr Drobe?

Marcel Drobe: Obwohl ich hin und wieder mit diesem Gedanken gespielt hatte, war ich doch überrascht, wie schnell es ging. Mittlerweile bin ich aber auch schon länger im Verein, war zuletzt U 16-Cheftrainer sowie schulischer Begleiter, habe mich primär um das Vormittagstraining der Spieler gekümmert.

DFB.de: Wie kam es zu Ihrer Beförderung?

Drobe: In unserem Nachwuchsleistungszentrum wurde einiges umstrukturiert. Der bisherige U 19-Trainer und frühere Bundesligaprofi Oliver Kirch ist mit der neuen Aufgabe des Entwicklungstrainers, der den Einstieg unserer jungen Toptalente in den Profibereich optimieren soll, beauftragt worden. Dadurch ist die Stelle freigeworden.

DFB.de: Wie fallen die ersten Eindrücke der Vorbereitung aus?

Drobe: Wir haben vor zwei Wochen die ersten Einheiten absolviert. Die meisten Spieler kenne ich bereits aus meiner Zeit als Co-Trainer der U 17. Deshalb mussten wir uns nicht lange beschnuppern. Mein Co-Trainer Manuel Hornig, der mit mir von der U 16 zur U 19 hochgegangen ist, und ich sind mit dem aktuellen Stand ganz zufrieden. Auch die Leistungen bei unseren beiden Testspielerfolgen gegen den 1. FC Gievenbeck und Holstein Kiel waren in Ordnung.

DFB.de: Auf welche Bereiche werden Sie besonders den Fokus legen?

Drobe: Da einige unserer Offensivspieler mit ins Trainingslager der Profis gereist waren, hatten wir den Fokus zunächst auf die defensiven Abläufe gelegt. Mit Manuel Hornig, der ja selbst Profi bei Arminia war, haben wir einen Defensivspezialisten im Trainerteam. Inzwischen sind jedoch Melik Aziz Ben El Ouahmi und Dildar Atmaca bei uns wieder voll im Trainingsbetrieb. Sebastian Müller, der erst in diesem Winter vom 1. FC Köln zu uns gestoßen ist, sowie Jomaine Consbruch und Torhüter Agoston Kiss trainieren weiter bei den Profis mit. Das kann für ihre Entwicklung nur förderlich sein.

DFB.de: Sie sind erst seit knapp einem Monat Cheftrainer der U 19. Wie würden Sie Ihren Trainingsstil beschreiben?

Drobe: Es geht vor allem um die individuelle Ausbildung der Jungs. Im Spiel Eins-gegen-Eins wird sehr viel gearbeitet. Ich möchte den Spielern bei ihrer Entwicklung und möglichst bei der Eingliederung in den Profibereich zur Seite stehen. Dabei ist vor allem Ex-Profi Sebastian Hille als Bindeglied zum Lizenzkader mein Ansprechpartner.

DFB.de: Arminia ist nach 14 Spieltagen mit 16 Punkten bester Aufsteiger und hält sich von den Abstiegsplätzen fern. Worauf führen Sie das positive Abschneiden zurück?

Drobe: Mein Vorgänger Oliver Kirch hat sehr gute Arbeit geleistet und mir ein hervorragendes Team übergeben. Sein offensives Spielsystem im 4-3-3 kommt bei den Jungs bestens an. Ich kann auf eine gute und gesunde Basis zurückgreifen.

DFB.de: Was zeichnet die aktuelle U 19-Mannschaft von Arminia Bielefeld besonders aus?

Drobe: Im Offensivbereich haben wir ein sehr gutes Tempo und eine hohe Zielstrebigkeit.

DFB.de: Als aktiver Spieler hatte es für Sie nicht für höherklassigen Fußball gereicht. Warum nicht?

Drobe: Bis zur U 19 habe ich für den Nachbarverein SC Verl gespielt. Aufgrund mehrerer Schulterverletzungen musste ich eine mögliche Fußballerkarriere aber schon früh aufgeben. Ich habe dann eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann absolviert und arbeite nun hauptberuflich bei Arminia.

DFB.de: Sie sind bereits seit 2012 im Verein. Wie sehr sind Sie mit dem DSC verbunden?

Drobe: Ich bin gebürtiger Bielefelder und auch deshalb mit dem Verein eng verwurzelt. Mein Vater Volker ist Stützpunkttrainer in Bielefeld und hat mich als Kind immer mit zum Fußballplatz genommen. Der Fußball wurde mir und auch meinem jüngeren Bruder Massimo, der beim SC Verl in der U 21 spielt, praktisch in die Wiege gelegt. Als Kinder haben wir die Arminia bereits auf der Bielefelder Alm im Stadion angefeuert.

DFB.de: Worin liegt für Sie die ganz große Faszination, mit jungen Menschen zu arbeiten?

Drobe: Die größte Faszination ist, dass die Spieler mit so viel Spaß und Elan bei der Sache sind. Meine Aufgabe ist, dieses Feuer weiter zu schüren und die Leidenschaft bei den Jungs nicht abreißen zu lassen.

DFB.de: Worauf legen Sie bei Ihrer Arbeit großen Wert und was können Sie gar nicht leiden?

Drobe: Mannschaftliche Geschlossenheit ist bei uns ein ganz großes Thema. Wenn sich Spieler mannschaftschädlich verhalten, hört bei mir der Spaß auf.

DFB.de: Welche Fähigkeiten muss ein Talent mitbringen, damit der Sprung in den Profibereich gelingt?

Drobe: Im fußballerischen Bereich sind Technik und das Eins-gegen-Eins-Verhalten offensiv wie defensiv sehr wichtig. Charakterlich geht es darum, Rückschläge wegzustecken und für seine Ziele hart zu arbeiten.

DFB.de: Wie sehr trägt der sportliche Erfolg der Profis, die in der 2. Bundesliga die Tabelle anführen, zur guten Stimmung im Verein bei?

Drobe: Das Team um Cheftrainer Uwe Neuhaus macht einen herausragenden Job. Selbstverständlich hat die gute Platzierung der Profis auch eine Strahlkraft auf alle anderen Mannschaften. Schließlich wollen unsere Jungs alle auch mal dorthin.

DFB.de: Die Generalprobe vor dem Ligastart am 2. Februar gegen FC Schalke 04 findet eine Woche zuvor bei der U 19 des VfL Wolfsburg statt. Was wollen Sie von Ihrer Mannschaft sehen?

Drobe: Dass wir weiter hart arbeiten und möglichst unsere beste Leistung zeigen. Wir freuen uns auf diese anspruchsvolle Aufgabe gegen einen Meisterschaftsaspiranten aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga.

DFB.de: In Ihrem ersten Pflichtspiel mit der U 19 stehen Sie mit dem hoch dekorierten Schalker Norbert Elgert gleich einer Trainerlegende im direkten Duell gegenüber. Was werden Sie aus dieser Partie mitnehmen?

Drobe: Sicherlich ist es schön, sich mit einem der besten Nachwuchstrainer messen zu dürfen. Schalke 04 verfügt aber vor allem über eine Mannschaft mit hoher Qualität. Dennoch wollen und werden wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Ehrgeiz dagegenhalten und wollen möglichst die drei Punkte in Bielefeld behalten.

DFB.de: Hat es während der Winterpause auch personelle Veränderungen im Kader gegeben und wer steht Ihnen zum Restrundenauftakt nicht zur Verfügung?

Drobe: Mittelfeldspieler Tore-Niklas Burg hat uns verlassen. Für Angreifer Kevin Schacht, der sich einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, kommen die ersten Ligaspiele noch zu früh. Er wird erst im März zurückerwartet.

DFB.de: Mal ehrlich: Wie sehr kribbelt es bei Ihnen vor der Bundesliga-Premiere als U 19-Cheftrainer?

Drobe: Ich bin froh, wenn es endlich losgeht und die Jungs das abrufen, was sie können. Es kribbelt schon ein wenig. Aber wir haben bis dahin noch einige Sachen im Training zu erledigen, um bestens vorbereitet zu sein.

