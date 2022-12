Trifft in der 23. Minute per Foulelfmeter zur Führung: Superstar Lionel Messi

Argentinien zum dritten Mal Weltmeister

Argentinien ist nach 1978 und 1986 zum dritten Mal Weltmeister. Angeführt von Kapitän Lionel Messi hat sich die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni im Endspiel der WM in Katar gegen Titelverteidiger Frankreich 4:2 im Elfmeterschießen durchgesetzt. Nach Verlängerung hatte es 3:3 (2:2, 2:0) gestanden. Messi überholte in seinem 26. WM-Spiel den bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus.

Vor 88.966 Zuschauern im Lusail-Stadion brachte Messi (23.) per Foulelfmeter die Südamerikaner in Führung, Angel Di Maria (36.) erhöhte noch im ersten Durchgang auf 2:0. Kylian Mbappé (80., Foulelfmeter, 81.) erzwang mit einem Doppelpack die Verlängerung, in der zunächst wieder Messi (108.) die Albiceleste in Front brachte. Doch Mbappé (118.) traf per Handelfmeter zum erneuten Ausgleich. Im Elfmeterschießen verwandelte schließlich Gonzalo Montiel den entscheidenden Elfmeter.

Frankreich verpasste damit die erste Titelverteidigung bei einer Weltmeisterschaft seit 60 Jahren. Dem französischen Trainer Didier Deschamps blieb es zudem verwehrt, als zweiter Trainer nach dem Italiener Vittorio Pozzo (1934 und 1938) zweimal Weltmeister zu werden.

[sid/hm]