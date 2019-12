Argentinien-Quiz in der Fan Club-App

Mit Argentinien wartet am 9. Oktober (ab 20:45 Uhr, live im Fan Club-Radio und auf RTL) in Dortmund ein echter Prüfstein auf die deutsche Nationalmannschaft. Schon fünf Jahre ist die letzte Begegnung mit der Albiceleste her - Zeit für eine Neuauflage dieses Klassikers. Mit dem neuen Quiz in der Fan Club-App kannst du dein Wissen über Argentinien und die zahlreichen Spiele gegen Deutschland auf die Probe stellen.

Hilfe bieten die vier Joker. Aber überlegt nicht zu lange, denn nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein - und Schnelligkeit gibt Punkte. Das aufaddierte Ergebnis steht in der unteren linken Ecke der Fan Club-App. Und wie gut ihr im Vergleich mit anderen abschneidet, seht ihr am Ende, wenn der Highscore errechnet wird.

Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.