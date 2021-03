ARD zeigt Halbfinale Wolfsburg gegen Bayern am Ostersonntag

Spannende Pokalfights an den Feiertagen - und nur noch ein Schritt bis Köln: Das Osterwochenende steht in diesem Jahr auch im Zeichen des DFB-Pokals der Frauen. Die Halbfinalspiele sind nun zeitgenau angesetzt worden.

Das mit Hochspannung erwartete Topspiel zwischen Titelverteidiger und Meister VfL Wolfsburg und dem verlustpunktfreien Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München findet am Ostersonntag, 4. April (ab 14 Uhr), statt und wird prominent in der ARD zu sehen sein.

Bereits einen Tag zuvor am Samstag, 3. April (ab 13 Uhr), steigt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg . Die Partie aus dem Stadion am Brentanobad wird im Internet auf hessenschau.de mit Verlinkung auf sportschau.de zu sehen sein. Die Sieger der Halbfinalbegegnungen treffen im Endspiel am 30. Mai im Kölner Rhein-Energie-Stadion aufeinander.

[dfb]