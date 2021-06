ARD zeigt Doku zum EM-Triumph 1996

Freunde der Fußballklassiker aufgepasst: Am Samstagmorgen um 0.15 Uhr zeigt der Sportschau-Club in der ARD eine Dokumentation zum letzten europäischen Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft 1996 in England. Unter dem Titel "Der Star war die Mannschaft - Deutschlands EM-Triumph 1996" gibt es eine Stunde lang die besten Szenen des Erfolgs inklusive Elfmeterkrimi gegen England im Halbfinale und Golden Goal im Endspiel gegen die Tschechische Republik.

Und für alle, die die Sendung in der Nacht nicht verfolgen können: In der ARD-Mediathek ist der Titel auch jetzt schon abrufbar.