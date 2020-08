ARD zeigt Doku "50 Jahre Frauenfußball"

Am 31. Oktober 1970 wurde der Frauenfußball vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) offiziell in seine Satzung aufgenommen. Das Jahr 2020 markiert daher ein besonderes Jubiläum - 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland. Waren die Anfänge noch schwierig und vorurteilsbehaftet, konnten sich die Frauen-Nationalmannschaft und die deutschen Vereine durch ihre Vielzahl an Erfolgen über die Jahre großes Ansehen erspielen.

In der Serie "50 Jahre, 50 Gesichter" stellt der DFB daher seit Anfang Juni auf DFB.de insgesamt 50 prägende Figuren des deutschen Frauenfußballs vor, die durch ihre Persönlichkeiten und ihre Leistungen entscheidend zu seiner Weiterentwicklung beigetragen haben beziehungsweise dies noch immer tun.

"Der größte Gegner ist das Klischee"

Nun hat sich auch die ARD-Sportschau dem Thema gewidmet und eine knapp 50-minütige Reportage unter dem Titel "Der größte Gegner ist das Klischee - 50 Jahre Frauenfußball" gedreht. Hauptthema des Beitrags sind Frauen, die allen Widerständen zum Trotz Fußballerinnen geworden sind und damit zur Inspiration und Motivation für andere wurden, es ihnen gleichzutun.

Daneben werden einige Meilensteine wie der Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft durch den TuS Wörrstadt, die Länderspielpremiere 1982 gegen die Schweiz, der erste internationale Titelgewinn der Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 1989 oder der Gewinn der Weltmeisterschaft 2003 in den USA beleuchtet. Mit dabei sind unter anderem DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg, die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid und Nia Künzer, Schützin des Golden Goals im WM-Finale 2003. Ausgestrahlt wird die ARD-Doku am Sonntag (ab 18.30 Uhr) in der Sportschau.

[ma]