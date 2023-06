ARD und 3. Programme zeigen weiterhin Spiele der 3. Liga live

Gute Nachricht für die Fans der 3. Liga: MagentaSport hat als TV-Erstrechteverwerter für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 eine Sublizenz an die ARD für Livepartien vergeben. Demnach können die ARD und ihre 3. Programme an jedem Wochenende zwei Spiele der 3. Liga frei empfangbar übertragen. Insgesamt handelt es sich dabei um 68 Spiele jährlich. 312 der insgesamt 380 Begegnungen pro Saison überträgt MagentaSport exklusiv.

Der Regelspieltag in der 3. Liga beginnt in der neuen Saison unverändert mit einer Partie am Freitagabend. Kernzeit bleibt der Samstagnachmittag mit sechs Spielen. Fünf davon werden wie gewohnt um 14 Uhr angepfiffen, neu hinzu kommt ein Topspiel am späten Nachmittag. Die genaue Anstoßzeit dieser Partie wird vor Saisonstart noch festgelegt. Die übrigen drei Partien sind sonntags zu drei verschiedenen Uhrzeiten geplant. Neu sind dabei die Termine um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Letztere Anstoßzeit tritt an Stelle des abgeschafften Montagstermins.

Zuschauerrekord in Stadien und im Pay-TV

In der abgelaufenen Saison hat die 3. Liga einen Zuschauerrekord aufgestellt. Insgesamt 3.115.602 Besucher*innen strömten in die Stadien, im Schnitt waren es 8199 pro Partie. Die 3. Liga knackte damit zum zweiten Mal nach 2018/2019 die Drei-Millionen-Marke. Die damals aufgestellte, bisherige Bestmarke hatte bei 3.090.122 Zuschauer*innen (8132 im Schnitt) gelegen.

Auch MagentaSport verzeichnete als Host Broadcaster ein weiterhin steigendes Interesse an der 3. Liga. Die Gesamtreichweite erhöhte sich auf fast 25 Millionen Zuschauer, einzelne Livespiele erzielten regelmäßig sechsstellige Nutzungszahlen. Bei der Übertragung des Duells zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden schalteten 300.000 Interessierte im Pay-TV ein.

"Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß"

"Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schlussminute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Zur Sublizenz für die ARD erklärt er: "Wir haben auch im Interesse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay-TV und frei empfangbarem Angebot gefunden." Der Vertragsabschluss erfolgt über die SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei der ARD zuständigen Gremien.

Im Zuge der ursprünglichen Medienrechte-Ausschreibung durch den DFB im vergangenen Jahr hatte die SportA für ARD und ZDF bereits ein umfangreiches Highlightpaket für die Spiele der 3. Liga von 2023/2024 bis 2026/2027 erworben. Die ARD und ihre 3. Programme sowie das ZDF können demnach von jeder Partie direkt nach Abpfiff eine Zusammenfassung in einer Länge von bis zu 18 Minuten zeigen. Highlight-Rechte an allen Spielen halten künftig auch DAZN und Sky. Beide Anbieter dürfen jeweils Zusammenfassungen von bis zu sechs Minuten von jeder Begegnung senden - sowohl im Pay-Bereich als auch frei empfangbar. Bei MagentaSport sind neben allen Livespielen ebenfalls weiterhin die Höhepunkte aller Partien zu sehen.

