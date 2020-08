ARD überträgt MSV gegen BVB

MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund ist das Livespiel, für das sich die ARD in der ersten Runde des DFB-Pokals 2020/2021 entschieden hat. Die Partie zwischen dem Drittligisten und dem deutschen Vizemeister wird am Montag, 14. September, um 20.45 Uhr angepfiffen. Kommentator des Spiels wird Tom Bartels sein, die Moderation übernimmt Jessy Wellmer, Thomas Broich wird als Experte mit von der Partie sein.

Die ARD zeigt in dieser Saison neun DFB-Pokalspiele live. Darüber hinaus sorgt sie für Highlight-Berichterstattungen von weiteren Partien noch am Spieltag. Vier weitere Begegnungen überträgt Sport1 im Laufe des Wettbewerbs in voller Länge im Free-TV. Außerdem hat sich der Spartensender die Rechte an der Highlight-Berichterstattung im Magazinformat gesichert. Sky überträgt - wie schon in den vergangenen Jahren - jedes der 63 Spiele um den DFB-Pokal in der Saison 2020/2021 live. Bild.de versorgt User mit Onlineclips von den DFB-Pokalspielen. Und natürlich berichtet auch der DFB auf DFB-TV und seinem YouTube-Kanal umfassend von allen Begegnungen des Wettbewerbs.

Zeitgenaue Ansetzungen nach "Finaltag der Amateure"

Die zeitgenauen Ansetzungen der verbleibenden 31 Begegnungen der ersten Runde erfolgt im Nachgang zum Finaltag der Amateure, der am kommenden Samstag (ab 14.30 Uhr, live in der ARD) stattfindet. Das Teilnehmerfeld des DFB-Pokals steht aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs noch nicht komplett fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter zum Einsatz.

Gespielt wird die erste Pokalrunde von Freitag, 11. September, bis Montag, 14. September. Der Regelspielplan sieht vor, dass am Freitag um 20.45 Uhr drei Spiele stattfinden, eines davon überträgt Sport1. Am Samstag sind 13 Spiele angesetzt, neun ab 15.30 Uhr, drei ab 18.30 Uhr und eins ab 20.45 Uhr. Am Sonntag folgen zwölf Partien, neun ab 15.30 Uhr, drei ab 18.30 Uhr. Schließlich steigen am Montag noch einmal vier Begegnung, drei werden um 18.30 Uhr angepfiffen, das Live-Spiel der ARD um 20.45 Uhr.

Die erste Runde im DFB-Pokal 2020/2021

1. FC Nürnberg – RB Leipzig

Pokalsieger Schleswig-Holsteinischer FV – VfL Osnabrück

Niedersächsischer FV (Pokalsieger 3. Liga & Regionalliga) – FSV Mainz 05

Pokalsieger Sächsischer FV – TSG Hoffenheim

Pokalsieger Bayerischer FV – Eintracht Frankfurt

Pokalsieger Thüringischer FV – Werder Bremen

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim

Pokalsieger FV Mittelrhein – Bayern München

Niedersächsischer FV (Pokalsieger Amateure) – FC Augsburg

Pokalsieger Südbadischer FV – Holstein Kiel

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

Pokalsieger FV Mecklenburg-Vorpommern – VfB Stuttgart

MSV Duisburg – Borussia Dortmund

Pokalsieger Hessischer FV – SV Sandhausen

Pokalsieger Württembergischer FV – Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden – Hamburger SV

Pokalsieger FV Rheinland – VfL Bochum

Pokalsieger Badischer FV – SC Freiburg

Pokalsieger FV Brandenburg – VfL Wolfsburg

Pokalsieger Bremer FV – Borussia Mönchengladbach

Pokalsieger Saarländischer FV – FC St. Pauli

Pokalsieger Hamburger FV – Bayer 04 Leverkusen

Würzburger Kickers – Hannover 96

FLV Westfalen (2. Teilnehmer) – Greuther Fürth

Pokalsieger Südwestdeutscher FV – Jahn Regensburg

Pokalsieger Berliner FV – 1. FC Köln

Pokalsieger FV Niederrhein – Arminia Bielefeld

Bayerischer FV (Bester Amateurverein Regionalliga Bayern) – FC Schalke 04

FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC – Union Berlin

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98

FLV Westfalen (1. Teilnehmer) – SC Paderborn

