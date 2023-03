April-Länderspiele: DFB-Frauen in Nürnberg gegen Brasilien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Brasilien. Zuvor spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 7. April (ab 20 Uhr) im niederländischen Sittard gegen die Niederlande.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Mit den Niederlanden und Brasilien erwarten uns zwei Hochkaräter. Wir wollen in diesen beiden Spielen die nächsten Schritte in der WM-Vorbereitung gehen. Dabei freuen wir uns, gegen Brasilien das erste Mal als Frauen-Nationalmannschaft im Max-Morlock-Stadion zu Gast zu sein! Wir hoffen auf eine tolle Zuschauerkulisse, wie wir sie zuletzt in Duisburg erleben durften!"

Tickets ab sofort erhältlich

Mit den beiden Länderspielen setzt die Frauen-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung auf die diesjährige Weltmeisterschaft fort, die vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland stattfindet. Dort trifft Deutschland in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Die Brasilianerinnen bestreiten ihre WM-Spiele in Gruppe F gegen Frankreich, Jamaika und Panama. Zuletzt traf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft 2017 in Sandhausen auf Brasilien (3:1).

Tickets für das Länderspiel in Nürnberg sind ab sofort im DFB-Ticketportal erhältlich.

[sal]