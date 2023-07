Anyomi: "Es war echt schön, dass so viele Fans, auch deutsche Fans, gekommen sind"

Anyomi: "Gänsehautfaktor? Eine 10!"

Für Nicole Anyomi war der WM-Auftaktsieg der Frauen-Nationalmannschaft gegen Marokko gleich doppelt erfreulich: Neben den drei Punkten durfte sich die 23-Jährige in ihrem 17. Länderspiel auch über den ersten WM-Einsatz freuen. Im DFB.de-Interview spricht die Angreiferin darüber und über die Bedeutung der Fans.

DFB.de: Nicole Anyomi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch war gestern der Gänsehautfaktor bei der Nationalhymne?

Nicole Anyomi: Sehr hoch, ich würde sagen, es war eine 10. Es war echt schön, dass man jetzt bei einer Weltmeisterschaft dabei ist und dass es endlich losgeht. Auch wir alle auf der Bank haben uns sehr gefreut.

DFB.de: Es war gestern Ihr erstes WM-Spiel. Welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf geschossen, als Sie eingewechselt wurden?

Anyomi: Ich war schon ein bisschen nervös und aufgeregt, aber das ist auch normal bei solch einem Spiel. Wir haben zu dem Zeitpunkt auch geführt, darum war es sehr entspannt. Ich bin reingekommen und die anderen haben mir gleich Mut zugesprochen und mich unterstützt. Ich habe am Anfang etwas schwer reingefunden und dann wurde es von Minute zu Minute besser. Ich habe dann auch ein Tor eingeleitet, insofern war es in Ordnung.

DFB.de: Wie haben Sie die Stimmung im Stadion empfunden?

Anyomi: Toll, es war echt schön, dass so viele Fans, auch deutsche Fans, gekommen sind. Das beflügelt uns auch auf dem Feld.

DFB.de: Wie ordnen Sie den Sieg gestern ein?

Anyomi: Ich finde, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen, aber haben dann durch Standards zwei Tore gemacht. Das war sehr wichtig zu dem Zeitpunkt. Nach der Halbzeit haben wir direkt nachgelegt und dann lief es eigentlich gut. Es war ein unbekannter Gegner, gegen den man nicht so häufig spielt. Sie waren technisch sehr gut. In den Momenten, in denen wir das Tor machen müssen, haben wir es auch gemacht und danach war es relativ entspannt.

DFB.de: Heute beim Spielersatztraining wurden Sie von den Fans in Empfang genommen. Wie wichtig ist der Rückhalt?

Anyomi: Ich finde es sehr wichtig und gut, auch dass beim Spiel so viele deutsche Fans da waren, da hat man auch gesehen, dass Deutschland hinter uns steht. Es war heute morgen für uns Ersatzspielerinnen ein schönes Gefühl, dass wir so empfangen wurden. Das sieht und erlebt man nicht häufig und deswegen war es ein gutes Gefühl.

[dfb]