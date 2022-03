Antonio Di Salvo: "Ein Moment, in dem sich Teamgeist bildet"

Nach dem 1:0 in Israel hat sich die U 21-Nationalmannschaft eine optimale Ausgangsposition für das Erreichen der Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien verschafft. Im Anschluss sprach DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Interview bei ProSieben MAXX und der digitalen Pressekonferenz über den kurzfristigen Ausfall von Kapitän Jonathan Burkardt vor der Partie und die Leistung seiner Mannschaft. DFB.de hat mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo über…

… die Gefühlslage nach dem Spiel: Ich bin unfassbar stolz. Die Verletzung von Jonny Burkardt passte zum gesamten Ablauf in den letzten Tagen. Die Nachricht, dass er nicht spielen kann, kam drei Minuten, bevor wir raus aufs Spielfeld wollten. Zeit zum Überlegen blieb nicht, es musste gehandelt werden. Jan Thielmann ist reingekommen – zum Glück, denn er hat schließlich die Vorlage zum Tor von Noah Katterbach gegeben. Das war einmal mehr Beweis für das, was wir in den letzten Tagen besprochen haben: Es gibt viele Widerstände im Leben und im Fußball. Man schafft es nur, sie zu überwinden, indem man als Team zusammen daran arbeitet und daran wächst. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass das ein Moment ist, in dem sich Teamgeist bildet und in dem sie wachsen kann.

… die Leistung der Mannschaft: Es war sicherlich nicht alles perfekt. Wichtig war aber, dass die Mannschaft gemeinsam gefightet und gearbeitet hat. Sie hat ein unheimliches Laufpensum absolviert. Es war eine kollektive Mannschaftsleistung.

… die wenigen Torchancen: Wir sind auf einen unheimlich starken Gegner getroffen. Wir haben es verpasst, den Gegner mehr laufen zu lassen und Lücken zu finden, haben teilweise zu überhastet gespielt. Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir unsere Aktionen durchziehen müssen und unsere Chance kommen wird.

… die Verletzung von Jonathan Burkardt: Jonny hat hinten im Oberschenkel etwas gespürt. Er hatte Bedenken, dass er möglicherweise nach dem ersten Sprint ausgewechselt werden muss und uns damit die erste Option zum Wechseln nimmt. Das war für ihn ein wichtiger Erfahrungswert und ein weiterer Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung: Er hat eine schwierige Entscheidung getroffen, die für die Mannschaft letztendlich sehr wichtig war, und damit hat er genau das Richtige gemacht.

… die Konstellation in der EM-Qualifikationsgruppe: Es stehen noch zwei Spiele aus, in denen sechs Punkte zu vergeben sind. Wir haben fünf Punkte Vorsprung, mit einem weiteren Punkt sind wir sicher durch. Den wollen und müssen wir erst holen, bevor wir feiern können.

… die kommenden Wochen und Monate: Es hat sich in den vergangenen Jahren ausgezahlt, dass wir den Kontakt stets aufrecht erhalten haben - nicht nur zu den etablierten Spielern, sondern zu einem großen Pool an Spielern. Im Juni wollen wir die EM-Qualifikation klarmachen - und dann hätten wir ein Jahr Zeit, um uns auf die Europameisterschaft vorzubereiten. Ein Jahr, in dem sich Spieler zeigen können, die jetzt bereits dabei sind, genauso wie alle anderen auch.

[ke]