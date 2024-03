Anstoßzeiten für Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga stehen fest

Das Osterprogramm in der 3. Liga steht fest. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 31 bis 34 zeitgenau terminiert. Es handelt sich um den vorletzten Ansetzungsturnus der laufenden Saison. Beinhaltet sind alle Partien bis zum 21. April.

Der 31. Spieltag hat kein Freitagsspiel. Da an Karfreitag im Profifußball traditionell nicht gespielt werden darf, beginnt das Osterwochenende in der 3. Liga erst am Samstag, 30. März – mit fünf Partien um 14 Uhr und ausnahmsweise gleich zwei Begegnungen um 16.30 Uhr. Der späte Nachmittagstermin gehört dabei dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen sowie dem SC Freiburg II und 1860 München. Bereits um 14 Uhr wird unter anderem das Duell zwischen dem SC Preußen Münster und Dynamo Dresden angepfiffen. Den Abschluss des Spieltags bildet die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg am Sonntag, 31. März (ab 19.30 Uhr).

Vorgaben der Sicherheitsbehörden zu beachten

Die Bielefelder sind es auch, die fünf Tage später den 32. Spieltag eröffnen. Sie treten am Freitag, 5. April (ab 19 Uhr), beim FC Ingolstadt an. Die Ansetzungen der Partien Dynamo Dresden gegen 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg für Sonntag folgen verbindlichen Vorgaben der Sicherheitsbehörden. Das Abendspiel am Sonntag, 7. April, bestreiten der Hallesche FC und SSV Ulm.

Nach dem Nachholspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SpVgg Unterhaching am Mittwoch, 10. April (19 Uhr), läuten der MSV Duisburg und SV Waldhof Mannheim am Freitag, 12. April, den 33. Spieltag ein. Samstags kommt es zum Duell der Aufsteiger und Überraschungsmannschaften SSV Ulm und Preußen Münster. Das Sonntagsprogramm ergibt sich erneut aus den Vorgaben der Sicherheitsbehörden, es umfasst die Partien SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München, Arminia Bielefeld gegen Rot-Weiss Essen und SC Freiburg II gegen Dynamo Dresden.

Der SV Sandhausen und Arminia Bielefeld bestreiten am Freitag, 19. April den Auftakt des 34. Spieltags. Abgerundet wird das Wochenende am Sonntagabend mit dem Spitzenspiel zwischen dem SSV Ulm und dem aktuellen Tabellenführer Jahn Regensburg.

So sieht der Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es seit dieser Saison kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

fünf Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

drei Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

