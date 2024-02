Anstoßzeit fürs Pokalfinale in Köln steht fest

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Anstoßzeit für das DFB-Pokalendspiel der Frauen festgelegt. Das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion beginnt am 9. Mai 2024 um 16 Uhr. Karten für die Partie gibt es hier im Ticketportal.

Erst am Mittwochabend setzte sich der Deutsche Meister FC Bayern München im letzten Achtelfinale mit 6:0 bei Regionalligist Kickers Offenbach durch. Zuvor hatten sich bereits Titelverteidiger VfL Wolfsburg, die Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, SGS Essen, MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt sowie Zweitligist FC Carl Zeiss Jena für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Das Viertelfinale wird am 5. März (ab 18.30 Uhr, alle Spiele live auf Sky) ausgetragen. Die Halbfinalbegegnungen finden am 30. und 31. März statt.

Sitzplatzkarten für das Finale in Köln kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Rund um die Partie wird es auch wieder das traditionelle Fan- und Familienfest auf den Stadion-Vorwiesen mit tollem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein sowie zahlreichen Mädchenturnieren geben.

[dfb]