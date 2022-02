Am 28. Mai steht es fest: Wer stemmt den Frauen-Pokal in dieser Saison in den Himmel?

Anstoßzeit für Frauen-Pokalfinale steht fest - auch Sky überträgt

Das Viertelfinale ist noch nicht ausgespielt, da wirft das große Finale im DFB-Pokal der Frauen seine Schatten bereits voraus. Nun steht auch die Anstoßzeit am 28. Mai im Kölner RheinEnergieStadion fest. Die besten zwei Teams der diesjährigen Saison treffen ab 16.45 Uhr aufeinander und ermitteln den Pokalsieger 2021/2022. Neben der ARD überträgt erstmals auch Sky das Endspiel live. Der Pay-TV-Sender meldet sich dann bereits ab 16 Uhr mit seiner Vorberichterstattung aus Köln.

Doch zunächst ermitteln ab Anfang kommender Woche die verbliebenen acht Teams die Halbfinalisten. Am Montag (ab 18.15 Uhr) hat der FC Carl Zeiss Jena den FC Bayern München zu Gast, dieses Spiel wird ebenfalls live bei Sky gezeigt. Am Dienstag (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) trifft die SGS Essen auf Bayer Leverkusen. Am Mittwoch stehen mit dem dritten Bundesligaduell zwischen Serienchampion VfL Wolfsburg und dem SC Sand (ab 18 Uhr, live auf DFB-TV) sowie der Partie zwischen dem einzig verbliebenen Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg und Turbine Potsdam (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) zwei Viertelfinalspiele an.

Die Halbfinalbegegnungen sind für den 17. und 18. April angesetzt. Im vergangenen Jahr hatte der VfL Wolfsburg in einem spannenden Spiel 1:0 nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und so den siebten Pokalsieg in Folge gefeiert.

[dfb]