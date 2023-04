Spielort des DFB-Pokalendspiels der Junioren: das Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam

Anreiseinformationen für das DFB-Pokalfinale der Junioren

Am Sonntag ist es endlich so weit: Die A-Junioren des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln kämpfen im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion um den DFB-Pokal der Junioren. Der Anstoß wird um 11 Uhr (ab 10.45 Uhr, live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf skysport.de und in der Sky Sport App) erfolgen.

Tickets für das Finale sind nach wie vor hier erhältlich. Das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren wird bereits zum fünften Mal im Heimstadion des SV Babelsberg 03 ausgetragen – im vergangenen Jahr siegte der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund vor über 3000 Zuschauer*innen mit 3:1. Es wird ein hochklassiges Spiel erwartet, wenn der Tabellenzweite und der Tabellendritte der A-Junioren-Bundesliga West am Sonntag aufeinandertreffen.

Um den Fans ihren Weg ins Stadion so angenehm wie möglich zu gestalten, folgen nun wichtige Anreiseinformationen für den Tag der Finalbegegnung.

PKW

Der DFB empfiehlt Zuschauer*innen, die mit dem Auto kommen, eine frühzeitige Anreise. Aufgrund des am Morgen stattfindenden rbb-Laufs ist die Zufahrt zum Stadion nur bis 10 Uhr sowie ausschließlich über die Straße Alt Nowawes sowie die Karl-Liebknecht-Straße möglich. Nach 10 Uhr ist das Stadion von dort aus nur noch zu Fuß erreichbar.

Im unmittelbaren Umfeld des Stadions stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Daher empfiehlt sich eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alternativ kann das Parkhaus am Potsdamer Hauptbahnhof genutzt werden. Von dort aus ist das Stadion in etwa 30 Minuten zu Fuß oder in 15 Minuten mit dem ÖPNV zu erreichen.

Bahn

Die An- und Abreise mit dem ÖPNV ist am Spieltag von 6 bis 17 Uhr im Eintrittspreis enthalten. Ausgehend vom Berliner Hauptbahnhof wird eine Anreise mit der S-Bahn (S7 Richtung Potsdam, Ausstieg S-Bahnhof Babelsberg) empfohlen.

[ab]