Anreise wie geplant: Alex Popp nicht schwerer verletzt

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und der VfL Wolfsburg können aufatmen. Stürmerin Alexandra Popp hat sich am Ostersonntag beim 2:0-Erfolg im DFB-Pokalhalbfinale gegen Bayern München am linken Unterschenkel nicht so schwer verletzt wie befürchtet.

Wie der VfL am Montag bekannt gab, hat sich Popp "eine starke Prellung am unteren vorderen Unterschenkel mit Einblutung in die dortige Muskel-Sehnenstruktur zugezogen. Glücklicherweise keine weiteren strukturellen Verletzungen."

Die Kapitänin wird somit am Dienstag an ihrem 30. Geburtstag wie geplant zur Nationalmannschaft reisen, die in einem Doppelpack in Wiesbaden am 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) gegen Australien und am 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) gegen Norwegen antritt.