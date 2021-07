Anpfiff in Altensteig-Wart: Lehrgangsauftakt für DFB-Schiedsrichterinnen

Obwohl der Urlaub der Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen Bundesliga seit dem heutigen Freitag vorbei ist, geht für sie die Reise nach Altensteig-Wart in den Nordschwarzwald. Dort findet von heute bis Sonntag das Schiedsrichterinnen-Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit statt.

Die Schiedsrichterinnen sind dabei in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe eins beginnt am heutigen Freitagmorgen mit dem Lehrgang, der durch Udo Penßler-Beyer, Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses, eröffnet wird. Im Rahmen des Lehrgangs werden unter anderem aktuelle Informationen sowie Schwerpunktthemen wie Handspiel besprochen. Anschließend folgt ein Training auf dem Sportplatz der Spvgg Wart-Ebershardt, tags darauf findet die sportliche Leistungsprüfung statt. Zum Abschluss stehen noch Ergebnisse und Hinweise des DFB-Lehrwarts Lutz Wagner sowie ein Fotoshooting auf dem Programm. Derselbe Ablauf erwartet Gruppe zwei, die am Samstag mit dem Lehrgang startet und am Sonntag die Leistungsprüfung absolviert.

Baitinger: "Fokussiert auf die neue Saison vorbereiten"

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Wir freuen uns sehr, im Rahmen der Lehrgänge mit unseren Schiedsrichterinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga zusammenzukommen, um uns gemeinsam fokussiert auf die neue Saison vorzubereiten. Unter entsprechenden Hygienemaßnahmen und professionellen Rahmenbedingungen stehen in den kommenden Tagen vor allem die Leistungstests und die aktuellen Regeländerungen im Fokus. Aber auch die Erkenntnisse aus der gerade zu Ende gegangenen Europameisterschaft 2020 der Herren und der persönliche Austausch mit den Schiedsrichterinnen werden nicht zu kurz kommen."

Am Sonntagnachmittag endet dann das Trainingslager der Unparteiischen. Damit geht die Arbeit für die Schiedsrichterinnen jedoch erst richtig los, denn in einem Monat beginnt die 2. Frauen Bundesliga, die FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet sechs Wochen später in die Saison.

[dfb]