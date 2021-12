Anpfiff für DFB Schiri GmbH am 1. Januar

Im Rahmen des laufenden Ausgliederungsprozesses der wirtschaftlichen Geschäftsbereiche des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in die neue DFB GmbH & Co. KG steht auch das Schiedsrichter-Elitewesen vor einer Ausgliederung in eine eigene Gesellschaftsform. Anpfiff für die DFB Schiri GmbH ist am 1. Januar 2022.

Die neu gegründete DFB Schiri GmbH, an der die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH zu 49 Prozent beteiligt ist, wird in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt sein. Lutz Michael Fröhlich, seit 2016 Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, verantwortet die Geschäftsführung im Bereich "Sport und Kommunikation". Geschäftsführer für den Bereich "Management und Organisation" wird Florian Götte, seit 2016 Abteilungsleiter Schiedsrichter*innen im DFB.

Zimmermann: "Einheit des deutschen Schiedsrichterwesens gegeben"

Ronny Zimmermann, Vizepräsident für Jugendfußball und Schiedsrichterwesen, sagt: "Das Schiedsrichter-Elitewesen ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Fußballs und des DFB. Die DFB Schiri GmbH wird daher auch künftig an den DFB, der mit 51 Prozent Mehrheitsgesellschafter an der neuen Gesellschaft ist, angebunden sein. Mit der DFL als weiteren Gesellschafter hat die DFB Schiri GmbH einen zusätzlichen starken Partner an der Seite. Die Einheit des deutschen Schiedsrichterwesens wird zudem weiterhin durch den DFB-Schiedsrichter-Ausschuss gegeben sein."

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, sagt: "Die sportlichen Ziele bleiben unverändert, nämlich dem Fußball von der Bundesliga bis zur 3. Liga und im DFB-Pokal die bestmöglichen Schiedsrichter*innen zur Verfügung zu stellen. Die neue unternehmerische Struktur wollen wir nutzen, um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten noch klarer zu definieren, mit klar zugeordneten Ansprechpartnern, und um die Prozesse noch weiter zu optimieren. Ein wesentlicher Schwerpunkt soll dabei auch die Nachwuchs- und Talentförderung sein."

Götte: "Mit DFB und DFL haben wir zwei starke Partner"

Florian Götte, Geschäftsführer Management und Organisation, sagt: "Mit der Gründung der DFB Schiri GmbH gehen wir den bisherigen Prozess der strukturellen Weiterentwicklung konsequent weiter. Wir bündeln alle Schiedsrichter-Dienstleistungen für den Profifußball in einer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, die Vorteile der Unternehmensstruktur zu nutzen und gleichzeitig die Synergien und die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen im Fußball weiterzuführen. Wir arbeiten bereits seit Jahren sowohl im operativen Geschäft als auch in der Entwicklung des Schiedsrichterbereichs Elite sehr gut mit der DFL zusammen. Mit DFB und DFL haben wir zwei starke Partner, die Verantwortung für den Schiedsrichterbereich Elite übernehmen. Das halte ich für ein starkes Signal nach innen und außen."

Nach dem Jahreswechsel übernimmt die DFB Schiri GmbH alle Aufgaben im Schiedsrichterbereich Elite und ist dann für alle circa 125 Schiedsrichter*innen in der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, und dem DFB-Pokal der Männer zuständig. Sämtliche Schiedsrichter-Dienstleistungen für diese Wettbewerbe werden künftig aus der neuen Gesellschaft heraus geleistet - auch die Koordination internationaler Einsätze von deutschen Unparteiischen sowie von Einsätzen ausländischer Schiedsrichter*innen bei A- und U 21-Länderspielen in Deutschland.

[dfb]