Anouschka Bernhard verlässt DFB nach langjähriger Zusammenarbeit

Anouschka Bernhard wird ihren bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht verlängern. Die 49-Jährige ist seit 2011 als Fußball-Lehrerin für den DFB aktiv und hat seitdem sowohl die U 16- als auch die U 17-Juniorinnen trainiert. In dieser Zeit gewannen die U 17-Juniorinnen viermal den EM-Titel. Seit 2018 betreut Bernhard die U 16-Juniorinnen.

Anouschka Bernhard sagt: "Die Arbeit mit den Juniorinnen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Junge Top-Talente sportlich und persönlich weiterentwickeln zu dürfen, empfinde ich als Ehre. Ich blicke auf sehr erfolgreiche neun Jahre zurück, in denen die Spielerinnen, mein Funktionsteam und ich international überzeugen konnten. Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich meine Erfahrungen nochmal anderweitig einbringen möchte und mich neuen Herausforderungen stellen will. Für die Zeit und die unvergesslichen Momente mit den Spielerinnen, den vielen Trainerinnen und Trainern, DFB-Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bin ich sehr dankbar."

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagt: "Mein besonderer Dank gilt Anouschka, die nach einer erfolgreichen Karriere als Nationalspielerin ihre Erfahrung als Trainerin an junge Spielerinnen weitergegeben hat. Vier gewonnene U 17-Europameisterschaften sind eine Bestätigung für ihre engagierte und zuverlässige Arbeit. Anouschka hat damit auch einen großen Anteil an dem Erfolg unserer Frauen-Nationalmannschaft."

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften sagt: "Anouschka hat in ihren neun Jahren beim DFB eine Vielzahl der aktuellen Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft auf ihrem Weg in die Weltspitze aktiv begleitet und mitentwickelt. Ihr gilt unser Dank und Respekt. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute."

Britta Carlson, Koordinatorin U-Nationalmannschaften/Juniorinnen ergänzt: "Wir verstehen und akzeptieren Anouschkas Entscheidung, bedauern diese jedoch sehr. Mit Anouschka verlieren wir eine absolut loyale, erfahrene und integre Trainerinnen-Persönlichkeit unseres DFB-Teams."