Anneke Borbe: "Das Spielglück ist endlich auf unserer Seite"

Anneke Borbe: "Wir haben gezeigt, dass wir immer dranbleiben und an uns glauben"

Der SV Werder Bremen hat in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga einen extrem wichtigen Sieg gegen den 1. FC Köln gefeiert. Nach dem 1:0 beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nun vier Zähler. Im DFB.de-Interview spricht Werders Torhüterin Anneke Borbe (22) über die Emotionen nach dem Erfolg, die Bedeutung der drei Punkte und die so starke Rückrunde bisher.

DFB.de: Anneke Borbe, wie bewerten Sie diesen Sieg im Rückblick?

Anneke Borbe: Ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Erfolg war. Wir haben erneut gezeigt, dass wir immer über 90 Minuten dranbleiben und an uns glauben. Mit dem entscheidenden Tor haben wir uns dann spät belohnt. Welche Bedeutung dieser Erfolg für uns hat, hat man ja auch an den Emotionen nach dem Schlusspfiff sehr deutlich gesehen. Die Erleichterung über dieses 1:0 ist sehr groß.

DFB.de: Es war lange ein sehr intensives Spiel mit wenigen Torchancen. Erst in der Schlussphase waren Sie dann deutlich am Drücker. Haben Sie es auf dem Rasen auch so wahrgenommen?

Borbe: Ich hatte das Gefühl, dass wir das entscheidende Tor in der angesprochenen Schlussphase erzwungen haben. In der letzten Viertelstunde hatten wir ja mehrere Aluminiumtreffer. Irgendwann musste der Ball einfach über die Linie rollen. Letztendlich ist es mir auch egal, wie das Tor gefallen ist. Ich war einfach glücklich, dass es drin war.

DFB.de: Seit der Winterpause haben Sie in sechs Begegnungen vier Siege gefeiert und die Abstiegsränge verlassen. Warum läuft es auf einmal so gut?

Borbe: Wir haben auch schon vor der Winterpause sehr gute Spiele gemacht. Diese haben wir dann leider oft knapp verloren. Im Moment schaffen wir es, diese Begegnungen knapp für uns zu entscheiden und auch mal ein 1:0 über die letzten Minuten zu bringen. Das ist der einzige deutliche Unterschied.

DFB.de: Warum klappt das jetzt und vorher nicht?

Borbe: Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Wir machen nicht viel anders als vor der Winterpause. Wir glauben einfach daran, dass es funktionieren wird. Aber das war auch in der Hinserie bereits der Fall. Wir können immer gut mithalten, es ist immer knapp. Und jetzt ist das Spielglück endlich auch auf unserer Seite und der Ball springt ins gegnerische Tor.

DFB.de: Die Defensive ist die gesamte Saison schon eine Ihrer großen Stärken...

Borbe: Es ist einfach eine gute Voraussetzung, wenn man hinten keinen Gegentreffer kassiert. Die komplette Mannschaft ist defensiv gefordert. Und ich finde, dass wir das gemeinsam extrem gut machen. Das zeigt ja auch unser Torverhältnis. Und dann ist es noch schöner, wenn vorne die Tore fallen.

DFB.de: Gegen den 1. FC Köln hatten Sie zudem überragenden Support durch die Fans. Wie hat sich das für Sie angefühlt?

Borbe: Es war einfach ein super Gefühl. Den Sieg mit den Fans zu feiern, ist schon sehr besonders. Ich habe diese Unterstützung bereits während des Spiels mitbekommen. Da hat man teilweise Gänsehaut am ganzen Körper.

DFB.de: Wie groß ist nach diesem Sieg nun die Erleichterung und wie angenehm ist jetzt der Blick auf die Tabelle.

Borbe: Es sieht jetzt ganz gut aus, das stimmt. Im Moment ist die Erleichterung vor allem über diesen wichtigen Sieg sehr groß. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir noch nicht durch sind. Die Erleichterung darf deshalb nicht zu groß werden. Die nächsten Spiele müssen wir daher mit derselben Intensität angehen, um weiterhin Punkt zu holen.

DFB.de: Am nächsten Wochenende geht es allerdings zum VfL Wolfsburg...

Borbe: Wir fahren auch dorthin, um etwas mitzunehmen. Dieses Ziel haben wir in jedem Spiel.

