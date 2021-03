Anja Mittag bei RB Leipzig: Olympiasiegerin hilft und trifft

Sie kam, sah und traf: Knapp acht Monate nach ihrem verkündeten Karriereende stellte Ex-Nationalspielerin Anja Mittag eindrucksvoll unter Beweis, dass sie es auch mit 35 Jahren immer noch "drauf hat". Im Trikot von Aufsteiger und Spitzenreiter RB Leipzig erzielte die etatmäßige Co-Trainerin am 5. Spieltag in der 2. Frauen-Bundesliga Nord in der Partie bei der zweiten Mannschaft ihres langjährigen Vereins 1. FFC Turbine Potsdam nur drei Minuten nach ihrer Einwechslung den Treffer zum 1:1-Endstand.

Auf Pass von Marlene Müller, einer weiteren früheren Turbine-Spielerin, umkurvte Anja Mittag - als hätte es die lange Pause als aktive Spielerin nie gegeben - Potsdams Torhüterin Jamie Marie Gerstenberg und schob aus spitzem Winkel zum Ausgleich ein.

Damit sicherte die Olympiasiegerin von 2016, Weltmeisterin von 2003 und dreimalige Europameisterin (2005, 2009 und 2013) ihrem Team nicht nur einen wichtigen Zähler, sondern auch den Verbleib an der Tabellenspitze. "Anja weiß eben, wo das Tor steht", sagte RB-Trainerin Katja Greulich im Gespräch mit DFB.de.

Erster Einsatz kein "echtes" Comeback

Als "echtes" Comeback will die 158-malige Nationalspielerin (50 Treffer) ihren ersten Einsatz in der 2. Frauen-Bundesliga allerdings nicht verstanden wissen. "Ich hatte ja im Vorfeld der Saison schon betont, dass ich nur in Ausnahmefällen - wenn es aufgrund von Verletzungen zu extremen Engpässen kommt - prinzipiell zur Verfügung stehen würde, um dem Team auch auf dem Feld zu helfen", so Mittag.

Ein solcher "Ausnahmefall" war vor dem Gastspiel der Leipzigerinnen in der Landeshauptstadt von Brandenburg jedoch eingetreten. Schon im ersten Spiel nach dem Restart (3:5-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld) hatten etwa U 19-Nationalspielerin Vanessa Fudalla (Aufbautraining nach geplanter Operation) und Natalie Teubner (Kreuzbandriss) gefehlt. Hinzu kamen dann noch die Ausfälle von Johanna Kaiser (Erkältung) und der österreichischen Nationalspielerin Yvonne Weilharter (Mittelfußbruch). Deshalb gab Anja Mittag, die von 2002 bis 2011 selbst für Turbine Potsdam am Ball war und in dieser Zeit allein fünfmal die Deutsche Meisterschaft gewann, "grünes Licht" für ihren Einsatz.

"Aktuell kann ich nur auf 17, 18 Spielerinnen zurückgreifen", erklärt Katja Greulich. "Deshalb war ich sehr froh, dass Anja eingesprungen ist und uns auch weiterhin zur Verfügung steht, solange der personelle Engpass anhält."

Großer Anteil am Aufstieg in 2. Frauen-Bundesliga

Dass Anja Mittag mit ihren Teamkolleginnen nach wie vor mehr als nur mithalten kann, kommt wenig überraschend. Noch in der abgelaufenen Spielzeit lief die gebürtige Chemnitzerin in der Regionalliga Nordost regelmäßig für die RB-Frauen auf und hatte mit 17 Treffern in nur 13 Partien entscheidenden Anteil am erstmaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga.

Danach entschied sich Mittag jedoch, die Trainerlaufbahn einzuschlagen, und unterstützt seitdem Cheftrainerin Katja Greulich als Assistentin. "Anja ist als Individualtrainerin für unsere Offensiv-Spielerinnen zuständig, übernimmt dazu Aufgaben im Scouting und bei der Spielanalyse", so die Leipziger Fußball-Lehrerin. "Wir kennen uns seit mehr als 15 Jahren. Während dieser Zeit hat sich zwischen uns ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Von ihrer großen Erfahrung können alle im Team nur profitieren - auf und außerhalb des Platzes."

Auch am Ostersonntag in Gladbach im Kader

Dass Anja Mittag der Mannschaft zumindest noch das eine oder andere Mal auf dem Feld helfen und im Rennen um den möglichen Aufstieg in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga unterstützen wird, ist nicht auszuschließen. Auch am Ostersonntag (ab 11 Uhr) wird sie sich - das kündigte Trainerin Greulich bereits an - für das Topspiel beim Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach als Spielerin zumindest bereithalten, da sich die personelle Situation in dieser Woche noch nicht entspannen wird.

Noch einmal dauerhaft auf den Platz zurückzukehren, kommt für Anja Mittag allerdings nicht in Betracht. "Mein Fokus liegt voll und ganz auf meiner Tätigkeit als Co-Trainerin", stellt sie klar. "Einsätze auf dem Feld soll es tatsächlich auch in Zukunft nur in absoluten Notsituationen geben."

[mspw]