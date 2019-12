Anhaltende Sprunggelenkprobleme: Reus verpasst Länderspiele

Aufgrund anhaltender Sprunggelenkprobleme wird Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund nicht zur Nationalmannschaft anreisen und verpasst damit die Spiele der EM-Qualifikation gegen Belarus am Samstag, 16. November (ab 20.45 Uhr) in Mönchengladbach und gegen Nordirland am Dienstag, 19. November (ab 20.45 Uhr, beide live bei RTL) in Frankfurt.

Reus informierte Bundestrainer Joachim Löw darüber, dass er in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des Vereins an seiner Gesundung arbeiten wird.