Anbieterauskunft: Akkreditierungssystem für den DFB

Der Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement der DFB GmbH & Co. KG ist für die Organisation der zahlreichen Großveranstaltungen des DFB verantwortlich, wie beispielsweise die Heimländerspiele der Nationalmannschaften oder das DFB-Pokalfinale in Berlin. Von der Konzeption und Planung bis zur Durchführung vor Ort gewährleisten die Veranstaltungsprofis in den Abteilungen Admission Operations (Ticketing, Access, Hospitality und Akkreditierung) und Event Operations (Veranstaltungsorganisation und Sonderprojekte) sowie im Bereich Protokoll einen reibungslosen Gesamtablauf. Im Bereich IT & Digitales betreuen die Expert*innen neben der technischen Infrastruktur des DFB auch alle Onlineportale, eigene Software-Produkte und mobilen Applikationen.

Der DFB hat beschlossen, das Akkreditierungs-System für seine Wettbewerbe neu auszuschreiben. Vor diesem Hintergrund sind mögliche Anbieter zu identifizieren und der künftige Partner im Bereich Akkreditierungen auszuwählen. Hierfür sucht der DFB mit dieser Auskunft Dienstleister/Softwarehäuser im Bereich Veranstaltungsmanagement/Akkreditierungen, die eine bereits vorhandene Software unter den unten genannten Kriterien anbieten oder die eine Software in Zusammenarbeit mit dem DFB zu den DFB-spezifischen Anforderungen entwickeln können.

Nach dem Einreichen de Anbieterauskünfte wird voraussichtlich Ende Oktober eine Ausschreibung stattfinden. Wesentliche Schwerpunkte der Ausschreibung sind:

Abdeckung der funktionalen Anforderungen des DFB gemäß RFP an das Akkreditierungs-System bzw. Entwicklung der funktionalen Anforderungen in Zusammenarbeit mit dem DFB

Implementierung/Bereitstellung und Betrieb von Schnittstellen zur Integration des Akkreditierungs-Systems in die IT-Infrastruktur des DFB

Evtl. Erbringung von Dienstleistungen unter Berücksichtigung der aufgezeigten Anforderungen im RFP (u.a. Veranstaltungseinrichtung und -pflege, Fulfillment)

Die Ausschreibung erfolgt über eine RFP-Phase (Request for Proposal). Der Versand der RFP-Unterlagen ist für Ende Oktober 2022 vorgesehen.

Die Unterlagen zur Anbieterauskunft finden Sie als Download-Möglichkeit weiter unten. Sie müssen bis zum 14. Oktober 2022 per Mail an die im RFI genannten Ansprechpartner*innen geschickt werden.

Ansprechpartnerin bei Fragen zur Anbieterauskunft:

Deutscher Fußball-Bund e. V.

Abteilung Infrastruktur & Logistik (Einkauf)

Alessia Majcan

Mail: alessia.majcan@dfb.de

Tel.: 069/6788-501

[dfb]