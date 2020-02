"Amateurfußballerin des Jahres": Koch ehrt Theresa Altendeitering

So voll war das Sportlerheim des SV Union Lohne selten. Als am Freitagabend Theresa Altendeitering für ihren Titel Amateurfußballerin des Jahres geehrt wird, sind alle bestens vorbereitet – und natürlich wahnsinnig stolz.

Bereits das prallgefüllte Vereinsheim des SV Union Lohne zeigt, für wie viele Mitglieder Theresa Altendeiterings Engagement von Bedeutung ist. Angefangen bei ihrer eigenen Mannschaft, in der sie aktive Spielerin ist, über die C-Juniorinnen, die sie trainiert, bis hin zu den Schiedsrichtern. Wie viel sie für den Verein leistet, das wissen alle. Auch der 1. Vorsitzende Heinz Herbers unterstreicht: "Sie hat es wirklich verdient". Doch nicht nur der Verein ist stolz auf sein damals 2000. Mitglied. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Wietmarschen, zu der Lohne gehört, spricht für die ganze Gemeinde: "Wir sind stolz auf dich!"

Per Du mit DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch

Wer derartiges leistet, dem bietet DFB-Vizepräsident Amateure Dr. Rainer Koch noch vor Übergabe des Pokals gerne das Du an. Und obwohl "Rainer" an diesem Wochenende noch zwei hochkarätig besetzte Bundesligapartien besucht, ist die Ehrung der Amateurfußballerin des Jahres die schönste seiner Veranstaltungen. Denn er ist sich sicher, dass er sich auch in zehn Jahren noch daran erinnern wird, "Theresa heute kennengelernt zu haben." Um ihr die Trophäe standesgemäß überreichen zu können, stellte sich Dr. Koch kurzerhand ein Ehrungskomitee zusammen. Als er fragt, was Theresa noch besser machen könnte, entgegnet Sina Altendeitering von den C-Juniorinnen, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken: "Nichts". Und Silvia Sperver, Kapitänin der ersten Damenmannschaft, möchte ihrer Mitspielerin nur noch eins sagen: "Ich hab' dich echt gern". Dann erhält Theresa ihren wohlverdienten Pokal – besser hätte der Valentinstag vermutlich kaum laufen können.

Altendeitering "total überwältigt"

Altendeitering ist wirklich ein Vorbild, denn sie schafft es, Menschen zusammenzubringen und zu mobilisieren. Neben ihrem ehrenamtlichen Einsatz beim SV Union Lohne, ist sie Vorsitzende der katholischen Landjungend. Auch die feiert am Abend der Ehrung den Titel Amateurfußballerin des Jahres mit Theresa. Doch noch bevor der Pokal endgültig begossen werden kann, bedankt sich Theresa bei nahezu allen Anwesenden. Der größte Dank gilt ihrer Familie. Ihrem Vater, ihrem Bruder und allen voran ihrer Mutter, die sie bei der Aktion Amateure des Jahres auf FUSSBALL.DE angemeldet hatte. Die Altendeiterings sind wirklich eine "fußballverrückte Familie", bestätigt Theresa. Da verwundert es nicht, dass aus den zum Gewinn gehörenden zwei Tickets für das Länderspiel Deutschland gegen Italien in Nürnberg kurzerhand vier gemacht wurden.

Trotz ihres außergewöhnlichen Engagements war der Titelgewinn für Altendeitering eine "riesige Überraschung". Dass sie es überhaupt unter die besten fünf geschafft hatte, hatte sie schon "total überwältigt". Dass sie dann auch noch das Voting gewinnen konnte und jetzt den Pokal mit der Aufschrift Amateurfußballerin des Jahres in den Händen hält, damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet. Verdient hat sie sich den Titel allemal.

