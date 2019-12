"Amateure des Jahres": So läuft das Voting

Insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten stehen als Amateure des Jahres 2019 zur Wahl. Abstimmungszeitraum, Modus und Jury-Votum - DFB.de erklärt, was es beim Voting zu beachten gilt.

Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl?

Auf unsere Shortlist haben es fünf Frauen und fünf Männer geschafft, zu denen wir kurze Videoporträts erstellt haben. Gesucht werden nun eine Gewinnerin und ein Gewinner.

Wie viele Stimmen darf man vergeben?

Ihr könnt je Geschlecht eine Stimme vergeben, müsst Euch also für eure Favoritin und euren Favoriten entscheiden. Mehrere Stimmen pro Geschlecht sind nicht möglich.

Wann endet das Voting?

Die Abstimmung läuft bis Montag, 2. Dezember 2019, 12 Uhr.

Nach welchem Modus werden die Siegerin und der Sieger genau ermittelt?

Von heute bis zum 2. Dezember 2019, 12 Uhr, führen wir das große User-Voting auf FUSSBALL.DE durch. Zeitgleich werden auch unsere prominenten Jury-Mitglieder ihre Favoritenliste an uns übermitteln. Abhängig von ihrer Platzierung beim User- und beim Jury-Voting erhalten die Kandidaten und Kandidatinnen folgende Punkte:

100 Punkte für Platz 1

70 Punkte für Platz 2

50 Punkte für Platz 3

25 Punkte für Platz 4

10 Punkte für Platz 5

Ein Kandidat kann folglich maximal 200 Punkte erreichen, wenn er oder sie sowohl von den FUSSBALL.DE-Usern als auch von der Jury auf Platz eins gewählt wurde. Am Ende gewinnen der Kandidat und die Kandidatin mit den zusammengerechnet meisten Punkten.

Aus wem setzt sich die Jury zusammen?

Der Jury gehören an:

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure

Stefan Kuntz, U 21-Trainer und als Spieler mit Deutschland 1996 Europameister

Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler

Manuel Neuer, Kapitän der Nationalmannschaft

Alexandra Popp, Spielführerin der Frauen-Nationalmannschaft

Melanie Bölzle vom TV Derendingen, Amateurin des Jahres 2018

Thomas Ballbach vom SV Mosbach, Amateur des Jahres 2018.

Was passiert bei einem Gleichstand zwischen zwei Kandidaten?

Sollten durch das Abstimmungsverhalten der User und der Jury zwei Kandidaten dieselbe Punktanzahl erreichen, gibt das User-Voting den Ausschlag.

Wie wurden die zehn Kandidaten ausgewählt?

242 Mails gingen in der Bewerbungsphase bei uns ein. Diese Anzahl bedeutet in der sechsten Auflage der Amateure des Jahres einen neuen Bewerbungsrekord! Aus allen Einsendungen wählte die DFB-Onlineredaktion die beeindruckendsten Kandidatinnen und Kandidaten aus, die den Amateurfußball in seiner einzigartigen Vielfalt möglichst breit abbilden sollen.

Meine Bewerbung wurde nicht berücksichtigt. Werden die Amateure des Jahres auch 2020 wieder gesucht?

FUSSBALL.DE führt die Aktion Amateure des Jahres in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal durch. Eine Fortsetzung der Aktion ist voraussichtlich auch für 2020 geplant. Auf FUSSBALL.DE halten wir Euch darüber selbstverständlich auf dem Laufenden.

[tn]