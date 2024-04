"Amateure des Jahres 2023/2024": Freitag und Schollbach jubeln

Jessica Freitag aus Bayern und Marcel Schollbach aus Brandenburg sind die "Amateure des Jahres 2023/2024". Die 26 Jahre alte Spielerin und Helferin des 1. FC Redwitz, gleichzeitig Herzstück der Inklusionsmannschaft "Heiners Traumelf", sowie "Scholle", 34 Jahre alter Allrounder der SG Friedersdorf, haben die bundesweite Wahl von FUSSBALL.DE, dem Amateurfußballportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und seiner 21 Landesverbände, gewonnen.

Freitag und Schollbach werden im Laufe des Jahres durch Ronny Zimmermann, den 1. DFB-Vizepräsidenten Amateure, offiziell geehrt. Zudem dürfen sich die Amateurfußballerin und der Amateurfußballer des Jahres 2023/2024 auf Trikotsätze für ihre Vereine und je zwei VIP-Tickets zu einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaften freuen.

11.509 Stimmen abgegeben

In der vierzehntägigen Votingphase auf FUSSBALL.DE gingen für die zehn nominierten Kandidat*innen insgesamt 11.509 Stimmen ein. Zusätzlich zur Abstimmung der User hatte eine DFB-Jury ihr Urteil abgegeben. Diesem Gremium gehörten DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Ronny Zimmermann, Célia Šašic, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, Lars Bender, Co-Trainer der U 16-Nationalmannschaft und zuletzt beim TSV Brannenburg in der Kreisliga aktiv, Alexandra Popp und Ilkay Gündogan, Kapitänin und Kapitän der A-Nationalmannschaften, sowie die beiden Eliteschiris Katrin Rafalski und Patrick Ittrich an. Zudem gaben auch Petra Linder vom TSV Frommern und Simon Seyfarth vom VfB Grün-Weiß Erfurt, die Amateurin und der Amateur des Jahres 2022, ihre Stimme ab.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Die Vielfalt der Kandidatinnen und Kandidaten der Aktion Amateure des Jahres 2023/2024 hat mich fasziniert. Menschen mit dieser unermüdlichen Leidenschaft und diesem unerschütterlichen Engagement verkörpern die Seele unseres Sports und sorgen dafür, dass Fußballzeit zur besten Zeit wird. Alle zehn Kandidatinnen und Kandidaten hätten den Sieg verdient, da sie den Amateurfußball mit Hingabe und Teamgeist leben. Mein herzlicher Glückwunsch geht in diesem Jahr an Jessica Freitag und Marcel Schollbach, die ihre Teams, ihre Vereine, den Fußball in Deutschland mit ihrem beispiellosen Einsatz bereichern. Die beiden sind nicht nur Champions auf, sondern auch Vorbilder außerhalb des Platzes."

"Freude über Auszeichnung ist riesig"

Jessica Freitag ist für den Amateurfußball ein echtes Vorbild. Ihre leichte körperliche und sprachliche Beeinträchtigung hält sie nicht davon ab, beim 1. FC Redwitz als Spielführerin der zweiten Damenmannschaft auf dem Platz voranzugehen. Im Team zeigt sie immer vollen Einsatz, bringt stets gute Laune mit und ist sogar die Elfmeter-Königin. Auch neben dem Platz können sich die Mitspielerinnen auf Jessica verlassen: Bei Vereinsfesten packt sie mit an und ist mittendrin - egal, ob es darum geht, Kuchen zu backen, Spenden zu sammeln oder zu basteln. Nebenbei ist die Stürmerin das Herzstück der Inklusionsmannschaft "Heiners Traumelf".

Jessica Freitag sagt: "Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die für mich abgestimmt haben. Meine Freude über die Auszeichnung ist riesig, es fühlt sich super an."

"Sprachlos, überglücklich, mega stolz"

Seit 30 Jahren ist Marcel Schollbach treues Mitglied seines Heimatvereins SG Friedersdorf. Im zentralen Mittelfeld zieht er als Denker und Lenker die Fäden. Der B-Lizenz-Inhaber war in seinem Klub auch schon als Spielertrainer und Jugendtrainer aktiv. "Scholle", wie ihn alle nennen, ist Vorstandsvorsitzender und hat es im vergangenen Jahr geschafft, erstmals seit 20 Jahren eigene Nachwuchsmannschaften im Verein zu gründen. Mit 34 Jahren übernimmt er bei der SG viele wichtige Aufgaben in Personalunion: Sponsorenarbeit für Trainingsbekleidung und -materialien, Organisation von Vereinsfesten oder Medienarbeit auf der Vereinswebsite und in den sozialen Medien - alles macht Marcel nebenbei. In dem kleinen Dorf mit gerade mal 250 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das Vereinsheim, dessen Aufbau Schollbach durch Crowdfunding und Kredite möglich gemacht hat, einer der angesagtesten Orte. Einen Extragastronomen benötigt der Verein nicht, denn "Scholle" organisiert auch den Gaststättenbetrieb.

Marcel Schollbach sagt: "Ich bin sprachlos, aber auch überglücklich und mega stolz, die Auszeichnung als Amateur des Jahres 2023/2024 erhalten zu haben. Ich bin allen sehr dankbar, die mich unterstützt und für mich gevotet haben. Meinen größten Dank möchte ich der Initiatorin Anika Hörold aussprechen."

Die Aktion Amateure des Jahres 2023/2024 wurde am 1. Februar 2024 gestartet. 179 Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer hatten sich innerhalb eines Monats über die FUSSBALL.DE-Kanäle beworben.

Der Endstand

Frauen:

1. Jessica Freitag, 1. FC Redwitz/Heiners Traumelf (Bayerischer Fußball-Verband)

2. Marleen Brüser, FC St. Pauli/Niendorfer TSV (Hamburger Fußball-Verband)

3. Lena Jander, SG Hoitlingen/Eischott/FC Germania Parsau/JFV Allerlöwen (Niedersächsischer Fußballverband)

4. Stella Petrich, Moorburger TSV (Hamburger Fußball-Verband)

5. Jennifer Wobker, DJK Arminia Ibbenbüren e.V. (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

Männer:

1. Marcel Schollbach, SG Friedersdorf (Fußball-Landesverband Brandenburg)

2. Lukas Blaß, Polar Pinguin (Berliner Fußball-Verband)

3. Murat Yildiz, SV Tiefenbach e.V. (Badischer Fußballverband)

4. Julian Gönemann, SV 1911 Pfaffendorf e.V. (Fußballverband Rheinland)

5. Kai Harnack, TuS 1910 Driedorf e.V. (Hessischer Fußball-Verband)

