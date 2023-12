Am Montag: Empfang am DFB-Campus für U 17-Weltmeister

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft wird nach dem gewonnenen Final-Krimi gegen Frankreich am Montag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main von DFB-Mitarbeitern und Fans empfangen. Um 9:00 Uhr beginnt die Feier beim DFB, bei der das Team einen gebührenden Empfang erhält. Das Team von Trainer Christian Wück setzte sich am Samstag im Manahan Stadium in Surakarta/Indonesien 4:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch.

Nach einer starken und reibungslosen Gruppenphase gegen Mexiko, Neuseeland und Venezuela sicherte sich das Team den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Dort setzten sie sich mit einem spannenden 3:2 gegen die USA durch. Im Viertelfinale gelang dem Team ein knapper 1:0-Sieg gegen Spanien, womit sie sich das begehrte Halbfinalticket sicherten. Das Halbfinale gegen Argentinien wurde nach einem spannenden Spiel im Elfmeterschießen entschieden. Im Finale der Weltmeisterschaft besiegte die U17-Auswahl den Nachwuchs aus Frankreich ebenfalls im Elfmeterschießen.

Die U 17 stand erst als vierte deutsche U-Mannschaft überhaupt im Finale einer Weltmeisterschaft. Den bis dato einzigen Titel sicherte sich die U 20 im Jahr 1981.