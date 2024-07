Am DFB-Campus: Summit für mehr Frauen im Fußball

Der Deutsche Fußball-Bund, die DFL Deutsche Fußball Liga, die VfB Stuttgart Bildungsakademie und das Internationale Fußball Institut veranstalten am 18. September 2024 erstmals gemeinsam den "women in football" Summit. Auf dem DFB-Campus in Frankfurt werden dabei Keynotes, Paneltalks sowie eine Karrieremesse für Frauen angeboten, die sich für das Berufsfeld Fußball interessieren.

Ziel des Summit ist es, den Teilnehmerinnen einen Einblick in das Fußballbusiness zu geben, Karrierewege aufzuzeigen und sie für das Berufsfeld Fußball zu begeistern. Die Veranstaltung bietet eine Plattform, um Netzwerke aufzubauen, Synergien zu nutzen und sich persönlich sowie beruflich weiterzuentwickeln. Dabei werden inspirierende Speakerinnen aus dem Fußballbusiness in Panels und Keynotes Einblicke in ihre Karrierewege geben.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 49 Euro. Interessierte Frauen können sich über diesen Link anmelden.