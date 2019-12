Altendeitering und Hannes sind die "Amateure des Jahres" 2019

Theresa Altendeitering aus Niedersachsen und Yannick Hannes aus Bayern sind die Amateure des Jahres 2019 . Die 23 Jahre alte Spielerin, Trainerin und Schiedsrichterin des SV Union Lohne und der 18-jährige A-Jugendspieler des TSV Natternberg, der nach einem Herzstillstand wieder auf dem Platz steht, haben die bundesweite Wahl von FUSSBALL.DE, dem Amateurfußballportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und seiner 21 Landesverbände, gewonnen.

Offiziell geehrt werden Altendeitering und Hannes im kommenden Jahr durch Dr. Rainer Koch, den für die Amateure zuständigen 1. DFB-Vizepräsidenten. Zudem dürfen sich die Amateurfußballerin und der Amateurfußballer des Jahres 2019 auf Trikotsätze für ihre Vereine und die Reise zu einem Länderspiel im Jahr 2020 freuen.

Koch: "Volle Überzeugung, großes Herzblut"

In der neuntägigen Votingphase auf FUSSBALL.DE gingen für die zehn nominierten Kandidaten insgesamt 15.504 Stimmen ein. Zusätzlich zur Abstimmung der User hatte eine DFB-Jury ihr Urteil abgegeben: Diesem Gremium gehörten Dr. Rainer Koch, Lothar Matthäus (Weltmeister 1990, Rekordnationalspieler und DFB-Ehrenspielführer), Stefan Kuntz (Europameister 1996 als Spieler und 2017 als U 21-Trainer), Manuel Neuer (Weltmeister 2014, Kapitän der Nationalmannschaft) und Alexandra Popp (Olympiasiegerin 2016, Spielführerin der Frauen-Nationalmannschaft) an. Dazu gaben auch die beiden Amateure des Jahres 2018 , Melanie Bölzle (TV Derendingen, Württemberg) und Thomas Ballbach (SV Mosbach, Bayern), ihre Stimme ab.

Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, sagt: "Auch in diesem Jahr hat mich die Wahl zu den Amateuren des Jahres wieder sehr beeindruckt. Die Vielfalt der Bewerbungen beweist, was im Amateurfußball abseits des großen Rampenlichts in den unterschiedlichsten Bereichen aus voller Überzeugung und mit großem Herzblut geleistet wird. Nur durch dieses bewundernswerte ehrenamtliche Engagement bietet der Fußball hunderttausenden Menschen in ganz Deutschland eine sportliche Heimat. Alle zehn Kandidaten sind wahre Vorbilder und hätten den Sieg verdient gehabt. Herzlichen Glückwunsch an Theresa Altendeitering und Yannick Hannes. Beide stehen exemplarisch für all ihre Mitstreiter, die eines ganz gewiss nicht im Sinn haben: Eigennutz."

242 Bewerber, zwei Gewinner

Wenn es in Lohne um Fußball geht, kommt man an Theresa Altendeitering nicht vorbei. In der Schulmannschaft fing alles an, seitdem hat das Organisationstalent immer mehr Aufgaben übernommen. Beim SV Union Lohne ist sie die Ansprechpartnerin für Mädchenfußball. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist sie als Trainerin aktiv, besitzt die Trainer C-Lizenz und betreut derzeit die C-Juniorinnen. Aktive Schiedsrichterin ist Altendeitering ebenfalls. Dieses beeindruckende Programm stemmt sie, obwohl sie auch noch im entfernten Vechta studiert.

Seit 2008 spielt Yannick Hannes für den TSV Natternberg in Bayern. Im März 2016 brach er während eines Spiels plötzlich mit einem Herzstillstand zusammen. Noch auf dem Fußballplatz musste er reanimiert werden und lag anschließend mehrere Tage im Koma. Mittlerweile führt der 18-Jährige seine A-Jugend wieder voller Stolz als Kapitän aufs Feld. Seine Eltern sagen: "Die einzige Frage, die Yannick damals hatte, war nicht die, ob, sondern wann er wieder Fußball spielen kann."

Die Aktion Amateure des Jahres war Ende September 2019 gestartet worden. 242 Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer hatten sich innerhalb eines Monats bei FUSSBALL.DE beworben.

Der Endstand

Frauen:

1. Theresa Altendeitering, SV Union Lohne (Niedersachsen)

2. Theda Smith-Eberle, TSV Peiting (Bayern)

2. Leonie Witt, SV Rot-Weiß Unna (Westfalen)

4. Katharina Günther, 1. FFV Erfurt (Thüringen)

5. Monika Hartjes, FSG Emmerich (Niederrhein)

Männer:

1. Yannick Hannes, TSV Natternberg (Bayern)

2. Daniel Ulrich, FC Dortmund (Westfalen)

3. Robert Miler, SC Union Oldesloe (Schleswig-Holstein)

4. Sebastian Wegner, SV Fortuna Schmölln (Brandenburg)

5. Thorsten Lang, SV Thomm (Rheinland)

