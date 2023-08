Als Schiri ins Bundesliga-Stadion: So geht's!

Die Stadionkarten für Schiedsrichter*innen sind einer von vielen Vorteilen für die Unparteiischen in Deutschland. Auch in dieser Saison besteht für alle Schiedsrichter*innen die Möglichkeit, kostenfreie Tickets für die Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga, sowie der 3. Liga zu erhalten. Übrigens haben Unparteiische auch für alle Spiele im Amateurbereich freien Zutritt. Das Verfahren für die Karten der Topklubs unterscheidet sich je nach Verein. Informationen zu den verfügbaren Kontingenten und dem Bestellvorgang haben wir zusammengetragen.

Alle Vereine bieten eine bestimmte Zahl an Freikarten für Amateur-Schiedsrichter*innen an. Die Plätze sind je nach Verein entweder im Heim- und Gästeblock oder in einer neutralen Kategorie angesiedelt. Bei einigen Vereinen reicht es aus, vor dem Spiel an die Tageskasse zu gehen und den Schiri-Ausweis vorzuzeigen. Dies ist zum Beispiel beim VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund der Fall. Bei anderen Vereinen müsst ihr bereits eine Woche vor dem Spiel ein Onlineformular ausfüllen, zum Beispiel beim 1. FC Köln oder Bayern München. Bei Vereinen wie dem Hamburger SV und dem SC Freiburg ist die Frist zwei Tage davor.

Festgelegte Kapazität an Schiri-Karten

Wichtig ist allerdings, dass die meisten Vereine eine festgelegte Kapazität an Schiri-Karten haben. Diese hängt unter anderem von der Stadionkapazität ab. Bis zu 300 Freikarten gibt es pro Spiel. Sind diese Karten bereits vergriffen, gibt es keine weiteren Freikarten mehr.

Ihr wollt bei eurem Lieblingsverein an Schiri-Karten kommen? Alle Details und Links zu den Onlineformularen findet ihr hier.

[dfb]