Almuth Schult lost DFB-Pokalhalbfinale aus

Nationaltorhüterin Almuth Schult lost am kommenden Sonntag (ab 18 Uhr) in der ARD-Sportschau das Halbfinale im DFB-Pokal aus. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Olympiasiegerin von 2016 ermittelt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen für die Runde der letzten Vier. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Auslosung.

Wann beginnt die Auslosung?

Die ARD-Sportschau beginnt am Sonntag um 18 Uhr und wird von Julia Scharf moderiert.

Wer wird die Loskugeln ziehen?

Almuth Schult wird die Partien des Halbfinals im Fußballmuseum auslosen. Die deutsche Nationaltorhüterin, die ein Kind erwartet und daher zurzeit nicht aktiv ist, holte 2013 mit der Frauen-Nationalmannschaft den EM-Titel und 2016 Olympisches Gold. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Wie viele Lostöpfe gibt es?

Einen - alle vier Teams werden im Halbfinale unabhängig ihrer Ligazugehörigkeit aus einem Lostopf gezogen.

Wie verhält es sich mit dem Heimrecht?

Klubs aus der 3. Liga, Regional- und Oberliga sowie weiteren Amateurklassen genießen im DFB-Pokal ein generelles Heimrecht. Das ist für die Halbfinalauslosung allerdings nur erheblich, sollte sich Regionalligist 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf durchsetzen.

Wann werden die Halbfinalspiele ausgetragen?

Am 21. und 22. April findet jeweils ein Spiel statt. Das Finale wird am 23. Mai 2020 im Olympiastadion Berlin ausgetragen.

Wann werden die Spiele des Viertelfinales ausgetragen?

Heute und morgen jeweils um 18.30 Uhr und 20.45 Uhr. Fans können den DFB-Pokal auf unterschiedlichen Kanälen verfolgen.

