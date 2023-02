Almuth Schult erwartet wieder Nachwuchs

Almuth Schult erwartet wieder Nachwuchs - Ende August soll es soweit sein. Die 31 Jahre alte Nationaltorhüterin hat ihre zweite Schwangerschaft im Gespräch mit dem NDR bekanntgegeben: "Meine Familie ist sehr glücklich darüber, dass wir erneut Nachwuchs erwarten." Im April 2020 war sie Mutter von Zwillingen geworden.

Ans Karriereende denkt die 66-malige deutsche Nationalspielerin nicht, auch wenn sie aufgrund ihrer Schwangerschaft die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) verpassen wird. "Ich möchte gern nach der Schwangerschaft und der Geburt meine Fußballkarriere fortsetzen", sagt sie. "Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst."

Aktuell genieße sie "die Zeit mit den Kindern und der Familie zuhause. Dass ich mal nicht zwischen Trainingsplatz, Stadion und weiteren Terminen hin und her hetzen muss. Außerdem kann ich auch einige liegengebliebene Dinge erledigen und habe zudem Projekte, bei denen ich mich weiter einbringe sowie Jobs im Medienbereich." Bei der WM 2022 in Katar war sie als Expertin für die ARD im Einsatz, zudem begleitet sie für DAZN die Bundesliga der Männer.

Voss-Tecklenburg: "Großer und wichtiger Rückhalt fürs gesamte Team"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg freut sich für ihre Torhüterin: "Wir gratulieren Almuth herzlich zu ihrer Schwangerschaft und wünschen ihr sowie ihrer Familie alles Gute für die bevorstehende Zeit! In den vergangenen drei Jahren hat sie auf beeindruckende Weise viele Herausforderungen sowie neue Rollen in der Nationalmannschaft angenommen. Auch bei der EM war sie ein großer und wichtiger Rückhalt für das gesamte Team. Für die nahe Zukunft wünschen wir ihr nun vor allem, dass die Schwangerschaft gut verläuft und alle gesund bleiben."

Die Torhüterin war im vergangenen Sommer nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg in die USA zu Angel City FC in Los Angeles gewechselt, verließ den Klub im November aber wieder und wohnt mit ihrem Mann und den Kindern in einem kleinen Dorf im niedersächsischen Wendland. Schult sagt: "Natürlich wollte ich keinen Vertrag bei einem Klub unterschreiben, in dem Wissen, in der Rückrunde nicht zur Verfügung zu stehen."

Almuth Schult wurde mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 2013 Europameisterin, 2016 Olympiasiegerin und im vergangenen Jahr EM-Zweite. Mit dem VfL Wolfsburg wurde sie 2014 Champions-League-Siegerin, holte sechsmal den Deutschen Meistertitel und wurde achtmal DFB-Pokalsiegerin. Der VfL twitterte auch prompt seine Glückwünsche: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Almuth! Wir freuen uns riesig für dich und deine Familie!"

[dfb]