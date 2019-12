Almuth Schult erwartet Nachwuchs

Almuth Schult, Torhüterin des VfL Wolfsburg und der deutschen Nationalmannschaft, wird vorerst nicht zwischen die Pfosten zurückkehren: Die 28-Jährige, die sich nach einem Eingriff an der Schulter im August in der Rehabilitationsphase befindet, wird im kommenden Jahr Mutter. Ihr bislang letztes Pflichtspiel absolvierte die Olympiasiegerin von 2016 beim 1:2 im WM-Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Schweden am 29. Juni.

Ihre Karriere möchte Schult, deren Vertrag beim VfL Wolfsburg noch bis 2022 läuft, nach der Babypause fortsetzen: "Mein Plan ist es, auf den Platz zurückzukehren." Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Wir freuen uns alle sehr mit Almuth und ihrem Mann – und schon jetzt wünschen wir den beiden alles Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt."

Voss-Tecklenburg: "Almuth bekommt jede Unterstützung von uns"

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gratuliert: "Das ist eine tolle Nachricht. Wir freuen uns sehr für Almuth und ihren Mann und wünschen beiden das Allerbeste. Selbstverständlich bekommt Almuth jede Unterstützung von uns, die sie braucht, wenn sie nach der Geburt ihre sportliche Laufbahn fortsetzt. Jetzt steht aber erst mal im Mittelpunkt, dass Schwangerschaft und Geburt problemlos verlaufen und der Nachwuchs gesund zur Welt kommt."

Schult wechselte 2013 vom SC 07 Bad Neuenahr zum VfL Wolfsburg. Sie gewann mit den Grün-Weißen die UEFA Women’s Champions League 2014, viermal die Deutsche Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal. Insgesamt kam sie bislang für die Wölfinnen in 178 Pflichtspielen zum Einsatz und auf 64 Spiele für die A-Nationalmannschaft.

[dfb]