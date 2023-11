Almugera Kabar: "Die Begeisterung für die WM ist spürbar"

Möglichst schnell wieder seine Führungsrolle auf dem Platz einzunehmen, das ist das erklärte Ziel von Almugera Kabar. Nach seiner Verletzung ist der Außenverteidiger von Borussia Dortmund auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Im DFB.de-Interview blickt der U 17-Nationalspieler voraus auf die Auftaktpartie der Weltmeisterschaft in Indonesien gegen Mexiko am Sonntag (ab 13 Uhr, live auf skysport.de).

DFB.de: Almugera, mit der U 17-Nationalmannschaft bist du mittlerweile seit knapp einer Woche in Indonesien. Wie sind die Gegebenheiten vor Ort in Bandung auf Java?

Almugera Kabar: In den vergangenen Tagen in Indonesien konnten wir bereits einige großartige Eindrücke sammeln. Die Gastfreundschaft der Menschen hier ist beeindruckend, sie sind herzlich und motivierend. Insgesamt ist die Begeisterung für die Weltmeisterschaft spürbar. Es ist auf jeden Fall eine gute Umgebung für die Spiele.

DFB.de: Bevor du zur Nationalmannschaft kamst, hast du bei Borussia Dortmund ein Rehaprogramm absolviert und den Wiedereinstieg ins Training hier mit den DFB-Trainern fortgesetzt. Wie weit bist du körperlich nach deiner Fußverletzung?

Kabar: Nach meiner Syndesmoseband-Verletzung verlief die Genesung beim BVB sehr gut. Ich war in der vergangenen Woche vor der Nominierung bereits im Training und habe hart daran gearbeitet, wieder komplett fit zu werden. Die medizinische Abteilung und das Rehabilitationsprogramm – sowohl im Verein als auch beim DFB – haben mir dabei sehr geholfen. Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar, weil ich jetzt bei der WM dabei sein darf. Aktuell fühle ich mich gesundheitlich und körperlich auf einem guten Niveau, sodass ich bereit bin, wieder voll ins Training einzusteigen, Schritt für Schritt Spielpraxis zu sammeln und mein Bestes für das Team zu geben.

DFB.de: Das Beste für das Team – wohin soll euer Weg bei der WM führen?

Kabar: Als wir im Juni die U 17-Europameisterschaft gewonnen haben, hatten wir als Team ein klares Ziel vor Augen: Europameister zu werden. Unser Fokus lag darauf, als geschlossene Einheit gemeinsam erfolgreich zu sein. Für die WM habe ich mir vorgenommen, positive Energie auf den Platz zu bringen. Damit einher geht, dass ich meine Führungsrolle in der U 17 weiter festigen will. Natürlich sind wir alle hier, um unser Bestes zu geben und in jedem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen. Die inspirierende Erfahrung, Europameister zu werden, treibt uns auch heute noch an. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Team auch dieser neuen Herausforderung hier in Indonesien gewachsen sind.

DFB.de: Die erste Hürde auf dem Weg ins Achtelfinale ist Mexiko. Wie groß ist die Vorfreude auf den Turnierstart am Sonntag?

Kabar: Riesig. Wir wollen zeigen, warum wir Europameister geworden sind und gut ins Turnier starten. Darauf hat uns das Trainerteam in den vergangenen Tagen eingeschworen. Wir sind top motiviert und wollen alles geben, um es in unser zweites großes Finale zu schaffen.

[jf]