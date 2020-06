Allez les Allemands: Treue Unterstützung von Michel aus Frankreich

Die Allianz Arena hätte sich heute eigentlich bis auf den letzten Platz mit aufgeregten Fußballfans füllen sollen. Die deutsche Nationalmannschaft hätte ihr erstes Gruppenspiel bei der EURO 2020 gegen Weltmeister Frankreich bestritten. Südwestlich der deutsch-französischen Grenze hätte ein ganzes Land vor den Fernsehgeräten die Équipe Tricolore angefeuert - jedenfalls fast ein ganzes Land. Denn auf Korsika schwenkt Fan-Club-Mitglied Michel Lebreton die deutsche Fahne.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt der Franzose die deutsche Nationalmannschaft. Gern erzählt er von einer seiner ältesten Fußballerinnerungen, als Oliver Bierhoff das DFB-Team 1996 zum Europameistertitel schoss. Im vergangenen Jahr wurde Michel dann Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft. "Das war für mich nur logisch", sagt der 36-Jährige stolz.

"Unvergesslich": Abschiedsspiel von Idol Schweinsteiger

Schon als kleiner Junge packte Michel die Faszination Deutschland. "Die Sprache, die Kultur und natürlich der deutsche Fußball haben mich schon immer beeindruckt", erklärt der selbstständige Elektriker. 2018 reiste er nach langer Planung zum ersten Mal nach Deutschland zum Abschiedsspiel seines Lieblingsspielers Bastian Schweinsteiger. "Das Spiel und die Momente danach bleiben für mich immer unvergesslich“, schwärmt Michel von dem Abend in der Allianz Arena.

Einem erneuten Ausflug in die Münchner Arena wie zum geplanten EM-Auftakt unserer Mannschaft gegen Frankreich kam die Corona-Pandemie zuvor. Wem Michel in diesem Match die Daumen gedrückt hätte, beantwortet er ohne mit der Wimper zu zucken: "Natürlich Deutschland!" Leicht schmunzelnd fügt er hinzu, dass er kein großer Fan der "Les Bleus" sei.

Tipp: "Deutschland startet mit Sieg gegen Frankreich"

Noch hat Michel kein Länderspiel unserer DFB-Auswahl live vor Ort verfolgen können. Doch dieses Vorhaben will er angehen, sobald Fans wieder in die Stadien dürfen. "Ein Spiel der Nationalmannschaft im Stadion zu erleben, ist ein Traum von mir", sagt er. "Doch viel wichtiger ist im Moment, dass wieder Normalität in unseren Alltag einkehrt."

Die Fangemeinden müssen sich voraussichtlich noch ein Jahr gedulden, bis die zwei Nationen bei der EURO aufeinandertreffen. Die Zuversicht auf ein gutes Turnier der deutschen Mannschaft bleibt bei Michel. "Nach der enttäuschenden WM findet Deutschland wieder zur alten Stärke zurück und wird mit einem Sieg gegen Frankreich in das Turnier starten", tippt der Korse. Ob Michel damit recht behält, wird sich hoffentlich in etwa 365 Tagen zeigen.

[jh]