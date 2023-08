Alles Wichtige zum Start der A- und B-Junioren-Bundesliga

Die Spielzeit 2023/24 in der A-Junioren-Bundesliga startet an diesem Wochenende in die neue Saison, in der B-Junioren-Bundesliga ist schon ein Spieltag absolviert. Im Spielplan kommt es für die beiden höchsten deutschen Nachwuchsligen zu einer wichtigen Änderung: die Rückkehr zu einer Hin- und Rückrunde. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Saisonstart.

Wann startet der Wettbewerb?

Der Startschuss für die neue Saison in der A-Junioren-Bundesliga fällt an diesem Wochenende. Am Sonntag, 13. August 2023, starten alle Teams parallel um 11:00 Uhr in den Spielbetrieb der höchsten deutschen A-Junioren Spielklasse. Ein echter Hingucker für alle Fans ist das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen.

Die B-Junioren sind bereits vergangenes Wochenende in die neue Spielzeit gestartet. In der Staffel Nord/Nordost starteten mit dem SV Werder Bremen, dem 1. FC Union Berlin und dem FC Viktoria 1889 Berlin gleich drei Teams mit einem 3:0-Sieg in die Saison, der FC Bayern München setzte in der Süd-Staffel mit einem 5:0 gegen den SSV Jahn Regensburg das erste Ausrufezeichen und der 1. FC Köln entschied in der Staffel West das Rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 für sich. Am kommenden Wochenende folgt dann der zweite Spieltag der B-Junioren-Bundesliga.

Wie funktioniert der Ligamodus und wer qualifiziert sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft?

Die Saison 2023/24 in den Junioren-Bundesligen wird wieder mit einer Hin- und Rückrunde gespielt, in den beiden vergangenen Spielzeiten wurde aufgrund der Corona-Pandemie und deren Nachwirkungen nur eine einfache Runde gespielt. Die Ligen unterteilen sich anhand von geografischen Parametern in drei verschiedene Staffeln (Süd/Südwest, West und Nord/Nordost), die jeweils aus 14 Mannschaften bestehen. Für die Spiele der Endrunde qualifiziert sich der jeweilige Staffelsieger und zusätzlich der Vizemeister aus der Staffel West. Der neue deutsche A- und B-Junioren-Meister wird im Anschluss an den letzten Spieltag im Halbfinale (Hin- und Rückspiel) und dem Finale (Ein Spiel) ermittelt.

Wie sind die weiteren Spieltage terminiert?

Nach dem Beginn der Spielzeit an diesem Wochenende folgt zehn Tage später die erste und einzige englische Woche rund um den 23. August 2023. Danach konkurrieren alle Teams bis Mitte Dezember an jedem Wochenende in der Junioren-Bundesliga. Der letzte Spieltag (10. Dezember 2023) vor der Winterpause ist gleichzeitig auch der Startpunkt für die Rückrunde, das letzte Spiel im Jahr 2023 ist das Viertelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren, welches am 17. Dezember 2023 ausgetragen wird. Nach der Winterpause nehmen die Teams am 4. Februar 2024 (15. Spieltag) den Spielbetrieb wieder auf und spielen bis zum 11. Mai 2024 die Plätze für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft aus, diese wird mit dem Finale am 2. Juni 2024 entschieden.

Die U 17-Junioren haben bereits den ersten Spieltag absolviert und spielen in der nächsten Woche ihre englische Woche aus, der weitere Saisonverlauf ist dann ähnlich wie in der U 19-Bundesliga. Wochenende für Wochenende bis zum letzten Spieltag vor der Winterpause am 16. Dezember 2023 kämpfen die Teams um Punkte. Nach der Winterpause geht es am 18. Februar 2024 mit dem 19. Spieltag weiter. Der letzte Spieltag wird dann am 27. April 2024 mit dem Hamburger-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli ausgetragen. Das Finale der B-Junioren-Bundesliga findet am 12. Mai 2024 statt.

Welche Teams haben in der jüngeren Vergangenheit besonders auf sich aufmerksam gemacht?

Besonders in der vergangenen Saison stachen die Nachwuchsspieler des 1. FSV Mainz 05 heraus. Die Talente vom Bruchweg krönten sich in der abgelaufenen Saison zuerst zum Meister der Staffel Süd/Südwest und gewannen anschließend das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund vor mehr als 15.000 Zuschauer*innen. Zudem schaffte die U 19 des 1. FC Köln den Einzug ins Halbfinale und feierte den Gewinn des DFB-Pokals der Junioren.

Die U 17-Junioren von Arminia Bielefeld gehen als amtierender Deutscher Meister in die neue Saison, im Finale bezwangen sie den VfL Wolfsburg in der heimischen Schüco-Arena vor mehr als 8.000 Zuschauer*innen – eine tolle Kulisse, obwohl die Bielefeld-Profis am selben Tag auswärts beim Karlsruher SC antraten.

Welche Teams sind neu dabei?

In jeder Staffel gehen drei Mannschaften als Aufsteiger in der Junioren-Bundesliga 2023/24 an den Start.

Im Norden/Nordosten schafften der FC Carl Zeiss Jena und der VfL Osnabrück aus der Regionalliga den direkten Wiederaufstieg, Eintracht Braunschweig wartete fünf Spielzeiten auf diesen Moment. In der Staffel Süd/Südwest kehrten der 1. FC Kaiserslautern und die SpVgg Greuther Fürth nach einer Spielzeit wieder in die höchste Spielklasse zurück. Der SV Sandhausen erreichte einen historischen Meilenstein und spielt erstmals in die A-Junioren-Bundesliga mit. Mit Arminia Bielefeld, Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV sind die Aufsteiger aus dem Westen nach einem Jahr Auszeit auch wieder oben angekommen.

In der U 17-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gelang Holstein Kiel und Energie Cottbus der direkte Wiederaufstieg, der Blumenthaler SV spielt seine Premierensaison. In der Staffel Süd/Südwest kehrten der 1. FC Heidenheim, der 1. FC Kaiserslautern und der FC Ingolstadt 04 nach einem Jahr wieder in die höchste Juniorenspielklasse zurück. Im Westen ist der VfB Waltrop erstmals dabei, Viktoria Köln und Rot-Weiß Oberhausen sind nach einigen Jahren wieder zurück.

Wo kann ich die Spiele der A-Junioren-Bundesliga verfolgen?

Pro Spieltag ist ein Spiel der A-Junioren-Bundesliga live auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB zu sehen. Besonders die ersten drei Spieltage sind absolute Highlights: Am ersten Spieltag wird das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen übertragen. Weiter geht’s am 19. August 2023 um 11:00 Uhr mit der Neuauflage des letztjährigen DFB-Pokalfinals zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. In der einzigen englischen Woche kommt es zum Derby in der Hauptstadt: Hertha BSC empfängt am Mittwochabend, 23. August 2023 um 18:30, den 1. FC Union Berlin. Zusätzlich dazu werden nach jedem Spieltag die Highlights aller Spiele der U 19- und U 17-Junioren-Bundesliga auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB hochgeladen.

Was ändert sich ab der nächsten Saison?

Die Saison 2023/24 wird als Übergangssaison genutzt, ab der nächsten Spielzeit findet dann die DFB-Nachwuchsliga in der U 19 und U 17 statt, die in zwei Phasen unterteilt wird. Im ersten Teil des neuen Systems treten die teilnehmenden Vereine in einer regionalen Vorrunde (Hin- und Rückrunde) an, aus dieser qualifizieren sich die ersten drei für Liga A und die restlichen Teams für Liga B der Hauptrunde. Zur Liga B stoßen außerdem elf Amateurvereine dazu. Im zweiten Teil werden die beiden Ligen erneut in Staffeln aufgeteilt und spielen dann eine Hin- und Rückrunde. Der deutsche Meister wird unter den Mannschaften in der Liga A in einer Endrunde ausgespielt.

[bha]