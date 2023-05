Voller Einsatz: Aurich erkämpft sich in Frankfurt eine gute Ausgangsposition

Jubel bei den Gastgeberinnen: Cora Lepper bringt Frankfurt in Führung

Alles offen: Aurich erkämpft 1:1 in Frankfurt

Die U 17-Juniorinnen der SpVg Aurich haben nach ihrem historischen Einzug in die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft jetzt auch gute Chancen, erstmals das Finale um die nationale Krone zu erreichen. Das Team von Trainer Stefan Wilts, aktueller Titelträger in der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga, erkämpfte im Hinspiel des Halbfinales beim Süd-Meister Eintracht Frankfurt ein 1:1 (0:0) und verschaffte sich damit eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag, 3. Juni (ab 14 Uhr, live bei DFB-TV), vor eigenem Publikum gegen den aktuellen deutschen Vizemeister.

Am Frankfurter Riederwald brachte Cora Lepper (46.) die zunächst überlegenen Gastgeberinnen, die vor allem während der ersten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile hatten, kurz nach der Pause 1:0 in Führung. Dabei umkurvte sie nach einem Solo auch noch Aurichs Torhüterin Paula Blum und schloss sicher ab. Nur wenig später hatte erneut Lepper das 2:0 auf dem 2:0 auf dem Fuß, setzte ihren Versuch aber zu hoch an. Stattdessen kamen die Gäste aus Ostfriesland zum Ausgleich. Ana-Carolin Hoffmann (58.), die schon während der regulären Saison 18 Treffer erzielt hatte, bewies im Frankfurter Strafraum Durchsetzungsvermögen und traf im Nachsetzen zum 1:1-Endstand.

"In der ersten Halbzeit war die Eintracht stärker. Dennoch ist es aus meiner Sicht ein gerechtes Ergebnis", meinte Aurichs Trainer Stefan Wilts im Gespräch mit DFB.de. "Der zweite Spielabschnitt war deutlich ausgeglichener. Außerdem hatten wir aus meiner Sicht sogar die etwas besseren Torchancen. Wir sind zuversichtlich, dass wir in unserem Heimspiel den Einzug in das Endspiel perfekt machen können."

Leverkusen empfängt Meppen am Montag

Im zweiten Halbfinalhinspiel stehen sich am Montag (ab 14 Uhr, live bei DFB-TV) West/Südwest-Staffelsieger Bayer 04 Leverkusen und der Nord/Nordost-Vizemeister SV Meppen gegenüber. Das Rückspiel findet ebenfalls am Samstag, 3. Juni (ab 14 Uhr), statt.

Besteht nach der Austragung des Hin- und des Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt.

Im Finale am Samstag, 17. Juni, hat der Sieger des Halbfinalduells zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Meppen Heimrecht gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Eintracht Frankfurt und der SpVg Aurich. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. DFB-TV überträgt auch hier live.

[mspw]