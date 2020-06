Alle Viertelfinalspiele live im Stream und TV

Nach dem gelungenen Restart in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga stehen heute und morgen die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal der Frauen an. Alle Partien sind dabei live via Internetstream oder im TV zu sehen.

DFB-TV überträgt drei Spiele: Los geht es schon heute (ab 14 Uhr), wenn Bayer 04 Leverkusen das Spitzenteam der TSG Hoffenheim empfängt. Am morgigen Mittwoch (ab 13 Uhr) kommt es dann zur Partie zwischen dem Zweitligisten Arminia Bielefeld und dem SC Sand. Am Mittwochabend (ab 19 Uhr) tritt der aktuelle DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg beim FSV Gütersloh 2009 an, dem zweiten noch verbliebenen Zweitligisten im Wettbewerb.

Ebenfalls am Mittwoch (ab 13.15 Uhr) empfängt Turbine Potsdam die SGS Essen. Dieses Spiel wird in den dritten Programmen von WDR und rbb live ausgestrahlt. Alle Partien finden ohne Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien statt. Die Halbfinals sind für den 10. und 11. Juni angesetzt, das Finale in Köln ist am 4. Juli (ab 16.45 Uhr, live in der ARD) vorgesehen.