Alle Spieltage für Oktober und November zeitgenau angesetzt

Der DFB hat in der 3. Liga die Spieltage 11 bis 17 zeitgenau angesetzt. Damit stehen die Termine für alle Partien im Oktober und November fest. Für das Kalenderjahr 2021 sind demnach nur noch drei Spieltage anzusetzen, ehe die 3. Liga in ihre vierwöchige Winterpause geht.

Den Startschuss des 11. Spieltags geben am Freitag, 1. Oktober, der 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig. Samstags empfängt der VfL Osnabrück den FSV Zwickau, das Überraschungsteam von Viktoria Berlin gastiert zeitgleich beim TSV 1860 München. Das Montagsspiel bestreiten der 1. FC Magdeburg und Türkgücü München, die Terminierung dieser Begegnung folgt ebenso wie die Partie Saarbrücken gegen Braunschweig einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden.

Nach der Länderspielpause geht es mit dem 12. Spieltag und dem Heimspiel des FC Viktoria 1889 Berlin gegen den VfL Osnabrück am Freitag, 15. Oktober, weiter. Das Samstagsprogramm beinhaltet unter anderem die Duelle TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim, Hallescher FC gegen 1. FC Saarbrücken, FSV Zwickau gegen MSV Duisburg und SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg. Nach den beiden Sonntagsspielen Türkgücü München gegen SV Wehen Wiesbaden (ab 13 Uhr) und FC Viktoria Köln gegen Würzburger Kickers (ab 14 Uhr) beschließen der SC Verl und Aufsteiger TSV Havelse den Spieltag am Montag, 18. Oktober.

Sicherheitsvorgabe: Duisburg vs. Lautern am Montagabend

Am 13. Spieltag ist freitagabends Flutlichtspiel an der Bremer Brücke. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück freut sich auf den Halleschen FC (22. Oktober). Der 1. FC Saarbrücken und 1860 München treffen einen Tag später aufeinander, zur gleichen Zeit ist Viktoria Berlin im Nordost-Duell beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Am Sonntag kommt es in Hannover zum niedersächsischen Nachbarschaftstreffen zwischen dem TSV Havelse und Eintracht Braunschweig (ab 14 Uhr).

Der Montagabend, 25. Oktober, beschert dann eine Begegnung von zwei ehemaligen Bundesligisten. Der MSV Duisburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Die Ansetzung ergibt sich aus einer zwingenden Vorgabe der Sicherheitsbehörden für das betreffende Wochenende.

Der FC Viktoria Köln und der 1. FC Magdeburg eröffnen den 14. Spieltag am Freitag, 29. Oktober. Samstags stehen unter anderem das Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken sowie die Partien Hallescher FC gegen MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig gegen SV Wehen Wiesbaden auf dem Plan. Montags kommt es im Stadion am Lotter Kreuz zur Begegnung zwischen dem SC Verl und VfL Osnabrück. Zwischen Spielort und Gastverein liegen hier nur knapp zwölf Kilometer.

Südwest-Derby in Saarbrücken am 15. Spieltag

Der 15. Spieltag steht im Zeichen des Südwest-Derbys zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern sowie dem Auftritt des TSV 1860 München beim VfL Osnabrück (beide Samstag, 6. November). Es folgt eine weitere zweiwöchige Pause aufgrund einer Abstellungsperiode für Länderspiele.

Der Auftakt zum 16. Spieltag erfolgt am Freitag, 19. November, in Lotte, wo sich der SC Verl mit dem 1. FC Saarbrücken misst. Eintracht Braunschweig empfängt samstags Türkgücü München, der TSV 1860 München den MSV Duisburg, der FSV Zwickau bekommt es mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Am Sonntag (ab 14 Uhr) hat der SV Waldhof Mannheim den VfL Osnabrück zu Gast. Das Montagsspiel am 22. November lautet SV Meppen gegen FC Viktoria Köln.

Am 17. Spieltag gehört der Freitagabend, 26. November, dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim. Der 1. FC Kaiserslautern tritt samstags bei Borussia Dortmund II an, der 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig treffen ebenfalls am Samstag aufeinander. Die beiden Sonntagsbegegnungen sind VfL Osnabrück gegen SC Freiburg II (ab 13 Uhr) und FC Viktoria Köln gegen Hallescher FC (ab 14 Uhr). Den Schlusspunkt des Spieltags setzen Türkgücü München und der FSV Zwickau am Montag, 29. November. Türkgücü trägt alle Heimspiele im angesetzten Zeitraum im Olympiastadion aus.

Festes Spieltagsformat

An den Regelspieltagen folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin dem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend (19 Uhr), sechs Begegnungen am Samstag (14 Uhr), zwei Spielen am Sonntag (13 und 14 Uhr) und einer Partie am Montagabend (19 Uhr). Ausnahmen bilden die englischen Wochen mit jeweils fünf Spielen am Dienstag- und Mittwochabend, dort gibt es vorher kein Montagsspiel.

MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre Dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlightverwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

[jb]