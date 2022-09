Alle Spieltage der Hinrunde in der 3. Liga zeitgenau terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach erfolgter Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden die Spieltage 12 bis 19 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Anstoßzeiten der Hinrunde fest. Die Winterpause wird aufgrund der FIFA WM 2022 in Katar bereits nach dem 17. Spieltag eingeläutet, die Spieltage 18 und 19 werden im neuen Jahr absolviert.

Der 12. Spieltag wird am Freitag, 14. Oktober, vom FC Erzgebirge Aue und Halleschen FC eröffnet. Ein weiteres Highlight des Spieltags: Rot-Weiß Essen empfängt samstags Dynamo Dresden.

Direkte Duelle der Topplatzierten

Ebenfalls samstags, am 22. Oktober, treffen die Dresdner im Rahmen des 13. Spieltags, zuhause auf den 1. FC Saarbrücken. Topspielcharakter hat zeitgleich auch das Duell zwischen dem TSV 1860 München und SV Wehen Wiesbaden.

Am 14. Spieltag sind die Wiesbadener bereits freitags an der Reihe. Dort bekommen sie es in der heimischen BRITA Arena mit dem MSV Duisburg zu tun (28. Oktober). Samstags spielen unter anderem der SV Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen gegen den FSV Zwickau.

Aus dem Programm des 15. Spieltags sticht die Begegnung des aktuellen Tabellenzweiten 1860 München gegen den derzeit drittplatzierten 1. FC Saarbrücken am Sonntag, 6. November, hervor. Der 15. Spieltag beinhaltet keine Montagspartie, sondern drei Spiele am Sonntag, da sich unmittelbar darauf ein Wochenspieltag mit jeweils fünf Begegnungen am Dienstag und Mittwoch (9./10. November) anschließt. In dessen Rahmen haben die Münchner gleich das nächste Spitzenspiel, mittwochs beim SC Freiburg II.

Zwei Montate Winterpause

Die Breisgauer reisen dann am 17. Spieltag zum aktuellen Tabellenführer SV Elversberg (Samstag, 12. November). Letzte Partie im Jahr 2022 ist in der 3. Liga das Gastspiel von Rot-Weiss Essen beim TSV 1860 München am Montag, 14. November. Diese Terminierung erfolgt aufgrund der Vorgaben der zuständigen Sicherheitsbehörden.

Anschließend geht die 3. Liga in eine zweimonatige Winterpause. Auftakt im neuen Jahr ist am Freitag, 13. Januar 2023, mit der Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und VfB Oldenburg. Der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim beschließen die Hinrunde am Montag, 23. Januar 2023.

Festes Spieltagsformat

Die Saison 2022/2023 ist die letzte Spielzeit der aktuellen Medienrechte-Periode und folgt dem festen Ansetzungsformat der vergangenen Jahre:

ein Spiel am Freitag (19 Uhr)

sechs Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

zwei Spiele am Sonntag (13 und 14 Uhr)

ein Spiel am Montag (19 Uhr)

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei MagentaSport zu sehen. Freitags, sonntags und montags überträgt MagentaSport exklusiv live, ebenso an den Wochenspieltagen. Samstags zeigen die Dritten Programme der ARD im Free-TV 86 ausgewählte Spiele zusätzlich live. Die Highlights der 3. Liga sind wöchentlich unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sportsendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1 zu sehen.

[dfb]