Starten gegen Nigeria in die WM in Indien: die deutschen U 17-Juniorinnen

Alle Infos zur U 17-WM der Juniorinnen

Am kommenden Dienstag (11. Oktober) starten die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 um 16.30 Uhr deutscher Zeit mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Nigeria in die Weltmeisterschaft 2022 in Indien (11. bis 30. Oktober). DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wie viele Teams nehmen teil und in welchem Modus wird gespielt?

An der WM nehmen 16 Teams teil, die bei der Auslosung im Juni in vier Vierergruppen gelost wurden. In jeder Vorrundengruppe spielt jedes Team einmal gegen jeden der drei Gruppengegner. Die beiden besten Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die ab dem 21. Oktober ausgespielt wird. Nach dem Viertel- und Halbfinale wird im Finale beziehungsweise dem Spiel um Platz drei am 30. Oktober in Navi Mumbai um die Medaillen gespielt.

Wer spielt in welcher Vorrundengruppe?

Das deutsche Team spielt in Gruppe B neben Auftaktgegner Nigeria am 14. Oktober (16.30 Uhr MESZ) gegen Chile und am 17. Oktober (13 Uhr MESZ) gegen Neuseeland.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Indien, USA, Marokko, Brasilien

Gruppe B: Deutschland, Nigeria, Chile, Neuseeland

Gruppe C: Spanien, Kolumbien, Mexiko, China

Gruppe D: Japan, Tansania, Kanada, Frankreich

Wie hat sich das deutsche Team qualifiziert?

Als amtierender Europameister hat sich Deutschland neben Spanien und Frankreich als eines von drei europäischen Teams für die Weltmeisterschaft in Indien qualifiziert. Ende Mai bezwang das Team von Trainerin Fritzy Kromp Spanien im EM-Finale mit 3:2 nach Elfmeterschießen.

Wie haben die deutschen Juniorinnen bislang bei U 17-Weltmeisterschaften abgeschnitten?

Deutschland nimmt mit der WM in Indien zum insgesamt siebten Mal an einer Weltmeisterschaft der U 17-Juniorinnen teil und war somit bei jeder Austragung des Wettbewerbs dabei. Die beste Platzierung erreichte eine deutsche Mannschaft bei der Erstauflage des Turniers 2008 mit Rang drei. Amtierender Weltmeister ist Spanien, das sich 2018 bei der letztmaligen Austragung der WM in Uruguay den Titel gesichert hat.

Wo können die Spiele der WM in Indien verfolgt werden?

Alle WM-Spiele, darunter auch die Spiele der deutschen Mannschaft, werden im kostenlosen Livestream auf FIFA+ zu sehen sein. Weitere Einblicke rund um das deutsche Team finden sich auf Social Media, beispielsweise auf dem Instagram-Kanal @dfb_maedels.

