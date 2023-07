Alle Infos zur EURO in Belgien

Am 18. Juli starten die deutschen U 19-Frauen in die Europameisterschaft in Belgien. Bevor es für das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter ernst wird, beantwortet DFB.de alle wichtigen Fragen zum Turnier.

In welchem Modus wird bei der EM gespielt?

Die acht Nationen, die an der EM-Endrunde teilnehmen, wurden am 26. April in zwei Gruppen gelost. In den beiden Gruppen spielt jedes Team einmal gegen jede Nation, nur die beiden Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale, wo der Sieger aus Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B trifft und umgekehrt. Die U 19-EM dient zugleich auch als Qualifikationsturnier für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024, um die europäischen Starter beim Weltturnier zu ermitteln.

Wer sind Deutschlands Gruppengegner und mögliche Gegner in der K.o.-Phase?

Zum Auftakt trifft das deutsche Team in Gruppe A am 18. Juli auf Österreich, ehe am 21. Juli das Duell mit Gastgeber Belgien folgt. Das dritte und letzte Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team am 24. Juli gegen die Niederlande. Alle drei deutschen Gruppenspiele werden in Tubize stattfinden und jeweils um 17:30 Uhr angepfiffen.

In Gruppe B spielen Island, Frankreich, Tschechien und Titelverteidiger Spanien um den Einzug ins Halbfinale. Auch die Partien der Gruppe B werden am 18., 21. und 24. Juli ausgespielt. Die beiden Halbfinals sind für den 27. Juli angesetzt, das Endspiel steigt am 30. Juli im Den Dreef Stadium in Leuven.

Wo können die Spiele der U 19-Frauen-EM verfolgt werden?

Die drei deutschen Gruppenspiele sowie die beiden Halbfinals und das Finale sind live im deutschen Free-TV bei Sport1 zu sehen. Zudem überträgt Streamingdienst DAZN alle Spiele der U 19-Frauen-EM. Tickets für das Turnier in Belgien können hier erworben werden.

Wie hat sich das deutsche Team für die Endrunde qualifiziert?

In der ersten Qualifikationsrunde, die im November 2022 ausgetragen wurde, spielte sich das Team von Kathrin Peter mit einem 5:0 gegen Israel, einem 2:1 gegen die Ukraine und einem 1:2 gegen Endrunden-Gruppengegner Österreich als Gruppenzweiter in die zweite Qualifikationsrunde. Dort ließ das deutsche Team im April 2023 nichts anbrennen und qualifizierte sich nach Siegen gegen Irland (5:0), Kroatien (10:0) und Norwegen (2:0) souverän für die Endrunde.

Wie hat Deutschland bislang bei U 19-Europameisterschaften abgeschnitten?

Mit sechs EM-Titeln ist Deutschland U 19-Rekordeuropameister, gefolgt von Frankreich (5) und Spanien (4). Von den ersten vier Austragungen (1998-2001) des Turniers, das damals noch im Bereich der U 18-Juniorinnen stattfand, gewann Deutschland zwei – 2000 und 2001. Mit dem erneuten Titelgewinn 2002 gelang sogar die doppelte Titelverteidigung. 2006 und 2007 folgte ein Doppelerfolg, den letzten U 19-EM-Titel errang Deutschland um die aktuellen Nationalspielerinnen Kathrin Hendrich und Carolin Simon 2011. In den Jahren 2020 und 2021 musste das Turnier Corona-bedingt abgesagt werden, in den beiden Jahren davor stand Deutschland jeweils im Endspiel unterlag jedoch den späteren Europameisterinnen aus Spanien (2018) und Frankreich (2019).

